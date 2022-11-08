Скандалы: «Никто такого не ожидал»

На Украине национализируют предприятия олигархов

Активы украинских бизнесменов Игоря Коломойского, Вячеслава Богуслаева, Константина Жеваго и Константина Григоришина передали в управление Минобороны страны. Речь идет о ПАО «Укрнафта», ПАО «Укртатнафта», АО » Мотор Сич», ЧАО «АвтоКрАЗ» и ЧАО «Запорожтрансформатор». Национализация стала возможной благодаря закону о принудительном изъятии имущества в условиях военного или чрезвычайного положения, подписанному в сентябре президентом Владимиром Зеленским. По информации украинских СМИ, сейчас готовится еще одно решение, «связанное с работой стратегических предприятий во время войны».

Украинские власти решили национализировать ряд стратегически важных предприятий, связанных с местными бизнесменами Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым, Константином Жеваго и Константином Григоришиным. О национализации утром сообщило украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на источники в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и миноритарных акционеров «Укрнафты». Позднее официальное сообщение о передаче активов государству появилось на сайте НКЦБФР.

Подчеркивается, что процесс национализации стал возможным благодаря принятому в сентябре закону о принудительном изъятии имущества в условиях военного или чрезвычайного положения. Решение было принято на заседании Ставки верховного главнокомандующего Украины 6 ноября.

«6 ноября НКЦБФР приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО «Укрнафта», ПАО «Укртатнафта», АО » Мотор Сич», ЧАО «АвтоКрАЗ» и ЧАО «Запорожтрансформатор». Таким образом регулятор разрешил списание акций указанных предприятий со счетов частных лиц в собственность государства», — говорится в материале газеты.

Официальных заявлений о том, будет ли государство компенсировать стоимость национализированных активов их бывшим собственникам и миноритарным акционерам, пока не было.

По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, закон «О принудительном отчуждении» предусматривает «компенсацию за принудительно отчужденное имущество в условиях правового режима военного положения с последующим полным возмещением его стоимости в течение пяти следующих бюджетных периодов».

Новый статус

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на сегодняшнем брифинге объявил, что активы компаний «Укрнафта», ОАО «Укртатнафта», АО «Мотор Сич», ЧАО «АвтоКрАЗ» и ЧАО «Запорожтрансформатор» передали в управление Минобороны.

«Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины», — сказал он.

Как уточнил Данилов, после завершения действия военного положения указанные активы могут вернуть обратно собственникам.

Что это за активы

По информации «Экономической правды», 42% акций крупнейшей нефтедобывающей компании страны «Укрнафта» принадлежат компаниям Коломойского. Государство в лице НАК «Нафтогаз» владеет 50% плюс 1 акция. Остальные бумаги принадлежат миноритарным акционерам.

Коломойскому и его партнеру Геннадию Боголюбову также принадлежит около 60% «Укртатнафты», остальная часть — в собственности «Нафтогаза». Кременчугский нефтеперерабатывающий завод — ключевой актив «Укртатнафты» — с мая не работает из-за постоянных обстрелов.

На прошлой неделе Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал Коломойского, Боголюбова, а также двух других бизнесменов – Александра Ярославского и Павла Авчаренко. По версии следствия, в период с декабря 2006 года по октябрь 2007 года они присвоили более 800 тысяч тонн нефти, поставленной по трубопроводу через предприятия-посредники «Татнефтью» в резервуары нефтеперерабатывающего завода ЗАО «Укртатнафта» в Полтавской области.

На Украине также сейчас расследуется дело о завладении имуществом и средствами компании «Укрнафта» на почти 13 млрд гривен в ценах 2015 года (около $356 млн по нынешнему курсу). Лично Коломойскому пока никаких обвинений не предъявлено, но в сентябре у него прошли обыски. В июле украинское агентство УНН сообщило, что президент Владимир Зеленский «тайным указом» лишил его украинского гражданства.

«Мотор Сич» — один из крупнейших производителей двигателей для авиатехники и промышленных газотурбинных установок. В 2017 году его владелец Вячеслав Богуслаев пытался продать 56% акций компании китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd, но украинские власти заблокировали сделку. Сам Богуслаев находится под арестом, его обвиняют в продаже авиадвигателей в Россию в обход ограничений.

«АвтоКрАЗ» занимается производством большегрузных автомобилей. Компания входит в группу «Финансы и кредит» олигарха Константина Жеваго.

«Запорожтрансформатор» принадлежит Константину Григоришину. Предприятие, производящее трансформаторное и реакторное оборудование, ранее было объявлено банкротом.

Реакция бизнеса

Источники «Страны» в окружении Коломойского рассказали, что факт национализации сегодня утром случайно обнаружили регистраторы и «юристы по реестрам». «Для Коломойского и всего его окружения это было шоком — никто такого не ожидал», — отметил собеседник издания.

«До сих пор нам никто не пояснил мотивы и юридическое обоснование такого решения. Есть лишь неофициальная информация, что решение об отчуждении акций было принято на заседании Ставки верховного главнокомандующего», — добавил он.

По словам источника, из-за национализации под вопросом оказалось дальнейшее функционирование телеканала «1+1», так как его финансируют с доходов нефтяных компаний Коломойского.

Как пишет украинский Forbes со ссылкой на источники в Офисе президента, сейчас готовится решение, «частично связанное с борьбой с олигархами и работой стратегических предприятий во время войны».

Анна Бойцова

Оригинал материала: “Газета.ру”