 

Раскоряченную на сносях Орлову срочно увезли в больницу: Ужас какой

08.11.2022, 14:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

44-летняя певица
и ведущая Ольга Орлова готовится к родам. Совсем скоро артистка станет мамой во
второй раз. Подписчики в социальных сетях ждут появления малышки не меньше, чем
сама Ольга.

На днях звезда группы
“Блестящие” провела привычный для блогеров интерактив — вопрос-ответ.
После вопросов стало понятно, что поклонникам блога не хватает реальной жизни
Ольги Орловой. Именно поэтому она решила больше снимать себя в повседневных делах.
Так, фолловеры узнали, что беременную срочно увезли в больницу — на плановую сдачу
анализов.

После осмотра
раскоряченная Орлова отправилась на массаж лица. Такая процедура отлично подходит
женщинам на сносях, так как благодаря ей можно спастись от отеков.

Уже вечером телеведущая вернулась домой. Подписчики уже знают, что при возвращении хозяйки
домой, стая домашних питомцев атакует женщину. Они всерьез переживают: как
Ольга Орлова будет воспитывать девочку с таким соседством.

“Ужас какой!
Где новорожденный, там собаки”, — пишут под фотографиями. Ольга Орлова редко
отвечает на такие сообщения. Особенно, когда ее день расписан по часам.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.03.21 / Гражданам Армении запретят пребывать на территории страны больше трех месяцев в году

23.06.21 / Огурцы будут радовать, а трат никаких, если вовремя подсыпать землю

15.07.20 / Королева Елизавета II приняла участие во второй видеоконференции за время карантина

23.10.22 / Мнение: Почему падают военные самолеты?

09.07.22 / Сеть «Вкусно и точка» нашла замену картофелю

27.07.21 / Поляки и русские — народы-близнецы, поэтому их подходы к общей истории и несовместимы

03.07.22 / Жителям Вероны приходится экономить питьевую воду из-за засухи и жары

23.04.22 / Мнение: Неблагодатный огонь

04.06.22 / Мнение: Рощин и Серебряный Век

01.04.22 / Светлана Иванова о “Триггере”, материнстве и пластических операциях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика