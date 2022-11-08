Раскоряченную на сносях Орлову срочно увезли в больницу: Ужас какой

44-летняя певица

и ведущая Ольга Орлова готовится к родам. Совсем скоро артистка станет мамой во

второй раз. Подписчики в социальных сетях ждут появления малышки не меньше, чем

сама Ольга.

На днях звезда группы

“Блестящие” провела привычный для блогеров интерактив — вопрос-ответ.

После вопросов стало понятно, что поклонникам блога не хватает реальной жизни

Ольги Орловой. Именно поэтому она решила больше снимать себя в повседневных делах.

Так, фолловеры узнали, что беременную срочно увезли в больницу — на плановую сдачу

анализов.

После осмотра

раскоряченная Орлова отправилась на массаж лица. Такая процедура отлично подходит

женщинам на сносях, так как благодаря ей можно спастись от отеков.

Уже вечером телеведущая вернулась домой. Подписчики уже знают, что при возвращении хозяйки

домой, стая домашних питомцев атакует женщину. Они всерьез переживают: как

Ольга Орлова будет воспитывать девочку с таким соседством.

“Ужас какой!

Где новорожденный, там собаки”, — пишут под фотографиями. Ольга Орлова редко

отвечает на такие сообщения. Особенно, когда ее день расписан по часам.