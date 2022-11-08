 

“Мне было страшно”: Меняющая мужиков Волочкова укусила ниже пояса заклятого врага

08.11.2022, 14:08, Разное
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Балерина всея Руси всегда была востребована у представителей сильного пола. А сколько мужчин она поменяла за свою жизнь! Были на ее счету разные хахали: бедные, богатые, влиятельные – в общем, целый набор. Но один из них до сих пор живет в сердце Анастасии Волочковой.

Речь идет о Сулеймане Керимове – предпринимателе, с которым артистка расставалась с огромным скандалом. По ее словам, именно из-за экс-возлюбленного ее уволили из Большого театра, ходила по судам, а еще она лишилась подаренных им квартир.

Несомненно, на тот момент мужчина стал ей заклятым врагом. Артистка могла бы тоже наделать ему гадостей, но поступила мудрее. Балерина, условно говоря, укусила экс-возлюбленного ниже пояса, оправдав его и признавшись в теплых чувствах.

“Мне было страшно. Я не верила, что это делает мой любимый человек. Я оправдываю его во всем”, – призналась Анастасия Волочкова в разговоре с Пятым каналом.


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