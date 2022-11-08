Страсти «Ледникового периода»: Соловьев очаровал Подольскую голым торсом

Все более накаляются страсти на шоу «Ледниковый период», где звезды шоу-бизнеса выступают вместе с профессиональными фигуристами. Так, Дмитрий Соловьев очаровал свою напарницу Наталью Подольскую голым торсом.

В новом сезоне шоу «Ледниковый период» продюсеры решили вернуть старый формат. Теперь участники выступают в командах сразу двух тренеров. В конкурсе звезд шоу-бизнеса и профессиональных фигуристов тренерами в текущем году выступают Александр Жилин и Илья Авербух. В команде последнего выступают вместе с Даней Милохиным, Дарьей Мороз и другими селебрити выступает Наталья Подольская. Пару ей составляет Дмитрий Соловьев, призер Олимпийских игр и чемпион Европы. В последнем выпуске 33-летний спортсмен поразил свою партнершу, продемонстрировав свое обнаженное тело.

На катке Подольская и Соловьев появились в пляжных одеяниях, с самого начала танца заинтриговав зрителей. Страсти на «Ледниковом периоде» и ранее были нешуточные, теперь же они все более накаляются ввиду жесткого противостояния команд и самих участников. Супруга Владимира Преснякова-младшего изображала перед строгим жюри флирт с фигуристом. Ее старания оправдались, ведь в конце танца на льду Дмитрий Соловьев показал всем свой голый торс, очаровав как судей, так и саму певицу.

Стоит отметить, что подобный ход использовали и их конкуренты из команды тренера Жилина. Так, Александр Энберт, который выступает в паре с Региной Тодоренко также воплощали образы влюбленных. При этом они так увлеклись, что телеведущая ненароком порвала на партнере рубашку. Однако ее старания не оправдались, и она получила порцию критики от Татьяны Тарасовой, доведшей ее до слез.