 

Первая и единственная роль: Стала известна судьба Юлии Грибковой из «Гостьи из будущего»

08.11.2022, 14:05, Разное
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В Сети рассказали о том, как служилась судьба юной актрисы, воплотившей образ Юлии Грибковой в «Гостье из будущего». Это была первая и единственная роль Марьяны Ионесян, которая попыталась наладить жизнь за границей.

Детский фантастический фильм «Гостья из будущего» вышел на телеканалы в 1985 году. После первой же серии юные актеры, задействованные в картине, стали кумирами миллионов ребят по всему Советскому Союзу. Вместе с Натальей Гусевой, воплотившей в 5-серийной картине образ Алисы, девочки из будущего, слава настигла и Марьяну Ионесян, сыгравшей роль ее подруги Юли Грибковой. Однако, несмотря на то, что в театральной студии для детей она обучалась с раннего детстсва, этот персонаж стал в ее карьере первым и последнем в кино.

На момент съемок исполнительнице роли Юлии Грибковой, как и Гусевой, было всего 12 лет. Однако, если в творческой «копилке» ее партнерши по фильму почти десяток киноработ, то Марьяна Ионесян выбрала для себя совсем иную судьбу, далекую от камер и софитов. Сразу после окончания школы она поступила в МГУ на факультет философии. Позже она играла в юношеской команде популярной телеигры «Что? Где? Когда?». После распада Советского Союза девушка решила попытать свое счастье в США, с тех пор она ни разу не сыграла в кино.

Вместе с мамой Марьяна Ионесян поселилась в штате Виргиния, на восточном побережье Штатов. Она отучилась на кафедре управления бизнесом, получив степень магистра, в Нидерландах, а также в Техасском Университете. Сейчас у Юлии Грибковой из «Гостьи из будущего» даже фамилия совсем другая, Грей. Она консультирует предпринимателей в области ведения бизнеса. Однако и совсем от творческой сферы ей не удалось уйти, в перечне услуг, которые предоставляет Марьяна Грей, есть и организация концертов классической музыки.


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