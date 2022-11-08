France 3 – Трамп и Байден вновь сошлись в дуэли на промежуточных выборах

Накануне промежуточных выборов в конгресс США Дональд Трамп и Джо Байден вновь стали соперниками, рассказывает France 3. Пока экс-президент обвинял демократов в энергетической войне и инфляции, нынешний глава Белого дома пугал избирателей хаосом в случае победы республиканцев.

Они выступают друг против друга на параллельных митингах: Дональд Трамп в Майами, а Джо Байден — в Нью-Йорке. Можно подумать, что всё вернулось на два года назад, когда они сошлись в дуэли во время президентских выборов. Однако сейчас речь идёт о промежуточных выборах, на которых американцы голосуют за треть сенаторов и всех членов палаты представителей в конгрессе.

На протяжении всей кампании, от одного митинга к другому, бывший президент приводил в качестве убедительного аргумента одно слово: «инфляция». В сентябре она превысила 8 процентов. Трамп считает, что вину за это несут только демократы.

ДОНАЛЬД ТРАМП, бывший президент Соединённых Штатов: Байден и леворадикальные глупцы ведут энергетическую войну. Они уничтожают рабочие места в Пенсильвании и душат живущие в этом штате семьи ценами, которые достигли невиданных ранее значений.

Такое выступление вызывает отклик у республиканцев. Они с трудом сводят концы с концами, как эта пара пенсионеров.

ПОЛ НЕЛЬСОН, пенсионер и сторонник республиканцев: Мы должны вернуть к власти хорошего республиканца, а именно Трампа, и сделать так, чтобы экономика вернулась к прежнему состоянию, а цены на бензин, продовольствие и страховку снизились.

Джо Байден знает, что инфляция может стоить ему большинства в конгрессе, поэтому он говорит о гораздо большей, по его словам, угрозе — хаосе в Соединённых Штатах.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Одни из самых важных выборов в нашей жизни определят наше будущее. Демократия буквально вписана в бюллетени.

Со своей стороны сторонники демократов опасаются, что их лишат фундаментальных прав.

СИНТИЯ ДЖОНС, сторонница демократов: Наши родители шли на улицы протестовать. Многие женщины погибли, потому что не могли сделать аборт. Вы хотите вернуться на 50 лет назад?

Дональд Трамп может положить конец притворному напряжению, которое он подогревает на протяжении многих митингов, и сегодня вечером официально объявить о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года.

Дата выхода в эфир 07 ноября 2022 года.