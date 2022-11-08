Катя IOWA: “Мы с мужем обсуждали детей, но ничего не планировали”

Этим летом в беседе с HELLO! Катя IOWA неустанно говорила о любви — к музыке, к медитациям и, конечно, к своему мужу Леониду. Их чувства длятся вот уже 15 лет, прошли любые проверки и теперь выходят на новый уровень. Совсем скоро они впервые станут родителями. О том, как протекает ее беременность, об имени будущего ребенка и предстоящих партнерских гипнородах, Катя рассказала в интервью.

Пальто, цена в Familia — 27 999 руб., в других магазинах — 39 999 руб.Раньше ты говорила, что ждешь нужного момента для материнства, а пока заранее готовишься стать мамой. В чем заключалась эта подготовка?

Я проходила различные практики — даосские, энергопение. Это как йога, только для женщин, работа с диафрагмой, возможность познать свой организм. В книге Джулии Кэмерон “Право писать” увидела фразу — “тело мудрее, чем наш мозг”. И на протяжении последних трех лет убеждалась в этом. Работала с телесно-ориентированными психотерапевтами, кинезиологами. Они научным языком рассказывали, что тело действительно мудрее, оно несет ДНК предыдущих поколений, все непроработанные когда-то конфликты. И я углубилась в историю своего рода, старалась закрыть какие-то противоречия, шла через тело. А тело мое говорило, что я не доверяю этому миру. Мне казалось: как я приведу сюда беззащитного маленького человека? Здесь же столько несправедливости, опасности. Потребовалось три года, чтобы открыться. Как ни парадоксально, случилось это тогда, когда в мире творится ужасное — пандемия, конфликты.

Не считаешь это каким-то знаком, фатумом, что ты забеременела именно в такое время?

Я верующий человек, и мне кажется, что человек верующий должен доверять. Есть какой-то глобальный замысел, который мы не можем предугадать. Все происходит именно тогда, когда должно произойти. Поэтому я буду рассказывать своим детям, что вынашивала их 3 года, а не 9 месяцев. За это время не было ни дня, чтобы я о них не думала — сыне Льве и дочери Ульяне.

Они уже давно со мной. И потихонечку я развивала эту мысль: изучала какие-то сообщества мамочек, на плакатах желаний на первое место ставила ребенка, перед тем как забеременеть, создала несколько картин с изображением утробы, младенца. Это получалось не специально, само собой. Но желание стало реальностью.

Пальто, Oddi, цена в Familia — 13 999 руб., в других магазинах — 29 999 руб.Муж почувствовал, что ты готова к материнству?

Да, мы без слов понимаем друг друга. Если я суетолог в нашей семье, то Леня — суперйог, монах, мой пастырь, человек, который всегда находится в доверии. Я постоянно учусь у него. Конечно, мы обсуждали детей, но ничего не планировали.

При каких обстоятельствах ты узнала о беременности?

Я делала тест дома, с утра. Моя кошка Шуша была первым свидетелем. Она подошла, посмотрела, что я держу какую-то вещь в дрожащих руках. А я в это время пыталась сфотографировать тест, боялась, что полоски пропадут. Было ощущение шаткости, сна, нереальности. Казалось, что сейчас это есть, а потом вдруг исчезнет. Помню реакцию Лени. Если в кино такие моменты изображают максимально романтичными, полными эпитетов, то у нас получился нечленораздельный диалог. (Смеется) Стояла, потерянная, и говорю: “Я, кажется, это самое”. На что он ответил: “Что? Как? Прямо сейчас?”. В словах не было смысла, но было столько эмоций. Еще за несколько месяцев до этого не стало нашей кошки Фени — мы провели вместе 13 лет. И у меня было чувство, что когда уйдет Феня, у меня появится человек. Так и случилось. Звучит странно, но я просто знала это наверняка.

А пол ребенка уже узнавали?

Не узнавали, но мне кажется, это Лев. Самое интересное, что мы рассказали о нем еще в 2016 году на “Вечернем Урганте”. Заявили, что у нас скоро будет Лев, болтали о нем минут 15. Могли про клипы, песни, а вышло про Льва Леонидовича.

Свитер, Mango, цена в Familia — 1299 руб., в других магазинах — 1799 руб.; юбка, Mango, цена в Familia — 519 руб., в других магазинах — 1689 руб.Вы с мужем вместе 15 лет, наверняка за эти годы сталкивались с напором советчиков, которые говорили, что пора рожать. Как удавалось с этим справляться?

Таких людей было очень мало. Наши фанаты чаще говорят: “Мы вам желаем детей, это счастье”. Слышать такое всегда приятно. Если среди родных, то моя мама никогда в жизни не упоминала об этом. Ленина мама могла обсудить что-то с его сестрой, но на нас никто не давил. В семье — уважение и взаимопонимание, над которым мы работали. Например, когда только переехали в Питер из Беларуси, мамы нам говорили: “Соседи, работая на стройке, уже накопили на однокомнатную квартиру в Могилеве, почему бы вам тоже на стройке не попробовать?”. Леня отвечал: “Мамуль, доверься, всему свое время. Мы не станем распыляться, все будет хорошо!”. Понятно, что родители советовали это только из добрых побуждений. А когда увидели, что мы добились успеха, но только иначе, своим путем, выдохнули. Поэтому сейчас у нас все классно, полная гармония. Я специально записала на видео их реакцию, когда они узнали, что мы ждем пополнения в семье. Помню свою маму: мы приехали к ней с цветами, я показала открыточку, где было написано о моей беременности. Она прочла ее один раз, потом второй — и начала реветь. А мама в принципе плакала раза два в жизни. Железная леди. Но тогда она сказала: “Наконец-то дождалась!”. То есть она этого очень ждала, но ни разу мне не говорила. Теперь при встрече она сначала со Львом здоровается, и только потом со мной. (Смеется)

Муж стал особенно трепетно к тебе относиться?

Он всегда сдувал с меня пылинки — словно я беременна на протяжении всех наших отношений. Но сейчас он делает для меня все. Если раньше, когда я начинала капризничать, мог дать какой-то совет, начать выяснять, что не так. То теперь спокойно говорит: “Моя любимая, все будет хорошо”. И так классно помогает! Первое время он считал, что мне теперь нельзя ходить, сидеть. Но сейчас видит, что я на пятом месяце беременности полна энергии, прыгаю, бегаю, скачу на сцене. Помимо выступлений, успеваю невероятное количество дел: учусь в художественной школе, занимаюсь английским, фоно, посещаю занятия по перформансу, также стараюсь прокачать свои бизнес-навыки вместе с коучем.

Полушубок, цена в Familia — 89 999 руб., в других магазинах — 532 799 руб.Как изменилась твоя утренняя рутина? Знаю, для тебя это важная часть дня.

Исключила некоторые упражнения, убрала в дальний ящик вибромассажеры, которыми пользовалась по утрам. Сейчас — массаж сухими щетками, контрастный душ, работа с лимфой. Хочу углубиться в дыхательные практики. Познакомилась с автором книги “Гипнороды” Анастасией Ивановой, мне близка ее система. Это роды под гипнозом, когда ты настраиваешься на процесс, отключаешь мозг и обезболиваешь себя через работу с телом. Анастасия много лет училась этому у специалистов из разных стран, быстро и почти безболезненно родила под собственным гипнозом, а потом стала учить этому других. У нее очень много последовательниц. Рада, что она будет вести меня лично, возможно, этот процесс вдохновит меня на запись песенных медитаций, я очень давно об этом думаю. Также параллельно буду работать с детским педиатром, пойду на курсы заранее.

Как ты относишься к партнерским родам, Леонид будет рядом?

Обязательно, он мой самый главный обезбол. Он как кот, который умеет лечить прикосновением. Много раз, когда у меня болел живот, он просто клал на него руку — и боль уходила. Когда меня кто-то обидит, заберет энергию, мне достаточно посидеть в объятиях Лени минут 15, и я снова чувствую себя собой. Как это происходит? Не знаю, наверное, любовь работает.

Пальто, Giulia Rosetti, цена в Familia — 15 499 руб., в других магазинах — 29 999 руб.; сапоги, Mango, цена в Familia — 6369 руб., в других магазинах — 14 999 руб.Твой гардероб как-то изменился? Может быть, хочется спрятаться в оверсайз или, наоборот, как Рианна во время беременности, носить облегающие вещи и оголять живот?

Помню комментарий в соцсетях под фотографиями Рианны. Одна женщина написала: “Фу, голый беременный живот, куда катится мир?”. На что ей ответила другая: “Толстый живот-аквариум мужчины на пляже — это очень красиво, а беременная прекрасная женщина, у которой человек внутри, творение бога, — это стыд и позор?”. Все, конечно, познается в сравнении. Красота в глазах смотрящего. Но мне хочется прожить этот момент полноценно, с осознанием своего женского потенциала, поэтому я не собираюсь ничего стыдиться. Сейчас есть желание полностью распродать гардероб. Случилось какое-то переключение. Наступает новая жизнь — и встретить ее хочется в чем-то новом. Я пока на середине пути, может быть, к финалу беременности перестроюсь — посмотрим. Все ждут, когда меня накроют гормоны, я начну как-то иначе себя вести, отупею, как многие пугают… Но знаю, что еще не включился релаксин на полную мощь. Пока ношусь, как будто появился дополнительный пропеллер. Кажется, у меня там самый неуемный человек. (Смеется)

Пальто, Lumina Fashion, цена в Familia — 10499 tруб., в других магазинах — 26 399 руб.Беременность вдохновляет на какое-то непривычное для тебя творчество?

В последнее время мои мысли сами притягивают обстоятельства. Когда я забеременела, ко мне с предложением пришли “Цветняшки”. Семья, у которой двое детей, задумала такой развивающий сериал-мюзикл, и пригласила многих известных людей принять участие в записи. Мне предложили стать героиней — мамой Лисой. Она молодая, задорная, классная, активная, растит своего Лисенка. Причем организаторы не знали, что я беременна. А когда утвердили меня на роль, живот уже был виден. Они очень обрадовались, сказали: “Значит, это судьба”. В этом мультике я пою много колыбельных песен. Записываю их и рыдаю, понимаю, что для меня очень важен этот материал. Еще я уверена, что ребенок вдохновит меня на создание какого-то произведения с детскими непонятными словами, звуками. Я так записывала разные моменты за своей племяшкой — и получилась смешная мелодия.

Льву посвятишь песню?

Самое интересное, что я уже это сделала — еще в 2019 году. Песня называется “Росток”, в ней есть такие слова: “Я пустила росток, я бегу тебе сказать, что где-то очень высоко живет любовь, чтобы упасть на дно, чтобы нам было легко по запаху узнать друг друга”. Мы со Львом точно узнаем друг друга — осталось только встретиться.

Платье, Dolce Mela Atelier, цена в Familia — 7999 руб., в других магазинах — 14 999 руб.; рубашка, Tom Tailor, цена в Familia — 2799 руб., в других магазинах — 5999 руб.

Стиль: Виктория Старцева

Макияж: Екатерина Пономарева

Прически: Татьяна Преображенская

Продюсер: Ольга Закатова

Ассистент фотографа: Алексей Бутьков

Ассистент стилиста: Ирина Морозова

Ассистент стилиста по волосам: Ася Пересвет

Ассистент продюсера: Елизавета Кондакова

Благодарим сеть магазинов Familia, отель “Метрополь”, а также ресторан “Колбасный цех” за помощь в организации и проведении съемки