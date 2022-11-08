CFDA Awards: Кардашьян-Дженнеры, Шер, Ленни Кравиц, Кэти Холмс, Эшли Грэм, Аманда Сейфрид и другие гости

Сегодня ночью в Нью-Йорке дизайнерам года и новым дарованиям вручили премии CFDA. Если большинство победителей в различных номинациях были уже известны, то список претендентов на главные награды был не менее интереснее “оскаровского”. Итак, победителями главных номинаций Совета модельеров Америки стали:

“Лучший женский дизайнер года” — Кэтрин Холштейн, Khaite

“Лучший мужской дизайнер года” — Эмили Боде, Bode

“Лучший дизайнер аксессуаров” — Рауль Лопес, Luar

“Лучший новый дизайнер года” — Елена Велес, Elena Velez

Ленни Кравиц и Лакуан Смит Джулия Фокс Эмбер Валлетта Джейден Смит Эллен фон Фюрстенберг Эддисон Рэй Эшли Грэм Джастин Теру Том Браун Рэйчел Броснахан

Получить премию CFDA почетно как для дизайнеров, так и для селебрити. Например, Елена Велес одевает звезду стритстайла 2022 года Джулию Фокс. Награду тем же вечером получил стилист Зендеи, Керри Вашингтон и многих других знаменитостей Лоу Роуч. Кстати, номинация “Лучший стилист” была учреждена только в этом году. Памятную награду Board of Trustee’s Award посмертно присудили Вирджилу Абло – статуэтку вручили его вдове Шеннон.

Не обошлось и без знакомых широкой аудитории имен. Титул Fashion Icon в этом году получил певец Ленни Кравиц, а в номинации Amazon Innovation Award была отмечена Ким Кардашьян и ее бренд нижнего белья Skims.

На белой ковровой дорожке премии был настоящий звездопад: помимо семейной группы поддержки Ким Кардашьян в лице ее сестер Кортни, Хлои и Кайли и мамы Крис Дженнер мероприятие также посетили музы номинированных дизайнеров, инфлюенсеры и просто знаменитые особы. Так, среди них были Шер, Джастин Теру, Ванесса Хадженс, Жанель Монэ, Кэти Холмс, Аманда Сейфрид, Кристина Риччи, Ирина Шейк, Брэдли Купер, Анна Винтур, Наташа Лионн, Оливия Калпо, Элла Эмхофф, Джилл Кортлев, Эмбер Валлетта, Кики Палмер, Кэролин Мерфи, Тинаши, Зои Дойч, Палома Эльсессер, Рэйчел Броснахан, Шалом Харлоу, Диана фон Фюрстенберг, Конан Грей, Вера Вонг, Марта Стюарт, Кэндес Бушнелл и другие.

Аманда Сейфрид и Майкл Корс Наташа Лионн Кэти Холмс Крис Дженнер Крис Дженнер, Эмбер Валлетта и Эшли Грэм Кендалл Дженнер Хлои Кардашьян Джиджи Хадид Марта Стюарт и Ленни Кравиц Ким Кардашьян Кайли Дженнер Ленни Кравиц Марта Стюарт Джулия Фокс