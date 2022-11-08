 

«Ильинична!» – Певица Валерия требует у организаторов концертов добавить её отчество на концертные афиши

08.11.2022, 13:33, Разное
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Певица Валерия Перфилова потребовала от организаторов концертов добавлять её отчество на афишах и анонсах в Сети.

Как стало известно от её концертного директора, народная артистка республики Кабардино-Балкария требует уважения в связи с её «колоссальным вкладом в российскую культуру».

Подобным уважительным обращением уже много лет пользуются поклонники певицы. В настоящее время весь тираж афиш к гастрольному туру Валерии Ильиничны в России и Европе отправлен на перепечатку.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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