«Ильинична!» – Певица Валерия требует у организаторов концертов добавить её отчество на концертные афиши
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Певица Валерия Перфилова потребовала от организаторов концертов добавлять её отчество на афишах и анонсах в Сети.
Как стало известно от её концертного директора, народная артистка республики Кабардино-Балкария требует уважения в связи с её «колоссальным вкладом в российскую культуру».
Подобным уважительным обращением уже много лет пользуются поклонники певицы. В настоящее время весь тираж афиш к гастрольному туру Валерии Ильиничны в России и Европе отправлен на перепечатку.
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