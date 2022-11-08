 

В РФ начали продавать новый кроссовер Toyota Corolla Cross дешевле 4 млн рублей

08.11.2022, 13:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Обновленный японский кроссовер Toyota Corolla Cross выходит в продажу на российский рынок.

В свою очередь, первые экземпляры транспортного средства поступили в страну по параллельному импорту, ввиду которого начальная цена паркетника Toyota Corolla Cross составляет от 3,8 млн рублей. Для подмосковного дилерского центра предложили всего единственный экземпляр паркетника. Вместе с тем по параллельному импорту исключена заводская гарантия от производителя.

В данном случае клиенты смогут воспользоваться дилерской гарантией. Автомобиль построен на платформе TNGA. Также следует отметить, что под капотом разместилась гибридная силовая установка, которая выдает 122 л.с. мощности во всех комплектациях.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04.22 / Сухой шампунь из детской присыпки и еще несколько домашних бьюти-хитростей

01.12.21 / Мнение: Не троньте меня, я – психический!

28.11.21 / Мнение: США и РФ выгонят по 27 дипломатов

18.02.22 / Мнение: Латифундист в погонах

29.12.21 / Несколько астероидов приблизятся к Земле в ближайшие дни

26.06.21 / Не бойтесь покупать цветочные шорты: с ними получаются лучшие летние образы

09.07.21 / Сиара отдыхает в Италии с Расселом Уилсоном после скандала с фотосессией в стиле принцессы Дианы

12.05.21 / Мутное дело Нью-Йоркского домовладельца, у которого загадочным образом исчезли два жильца и его подельник

29.08.20 / Исполнитель роли Черной Пантеры Чедвик Боузман скончался от рака

19.09.20 / За читы в StarCraft и League of Legend южнокорейцев будут ссылать в КНДР

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика