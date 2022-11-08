В РФ начали продавать новый кроссовер Toyota Corolla Cross дешевле 4 млн рублей

Обновленный японский кроссовер Toyota Corolla Cross выходит в продажу на российский рынок.

В свою очередь, первые экземпляры транспортного средства поступили в страну по параллельному импорту, ввиду которого начальная цена паркетника Toyota Corolla Cross составляет от 3,8 млн рублей. Для подмосковного дилерского центра предложили всего единственный экземпляр паркетника. Вместе с тем по параллельному импорту исключена заводская гарантия от производителя.

В данном случае клиенты смогут воспользоваться дилерской гарантией. Автомобиль построен на платформе TNGA. Также следует отметить, что под капотом разместилась гибридная силовая установка, которая выдает 122 л.с. мощности во всех комплектациях.