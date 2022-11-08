Что влияет на рост ногтей и как его ускорить: поощряем процесс изнутри и снаружи

Как добиться того, чтобы ногти росли быстрее? До сих пор мы слышали различные советы, многие из которых, к сожалению, не работают. Тем не менее добиться здорового и быстрого роста ногтей можно. Для этого требуется немного внимания и знаний. И как и в случае с ростом волос, лучший план состоит из двух частей: поощрять этот процесс изнутри и снаружи.

1. Регулярно увлажняйте ногти

Увлажнение ногтей не менее важно, чем кожи и волос. Не забывайте использовать крем для рук несколько раз в день. Уход за кутикулой особенно важен, потому что ее чрезмерная сухость может привести к повреждению ногтевого ложа и развитию различных инфекций.

2. Всегда надевайте перчатки при уборке

Мы забываем, как сильно «изнашиваются» наши руки каждый день: набор текста на клавиатуре, работа по дому, в саду, на газоне… Этот список можно продолжать вечно. Различная работа может привести к травмированию ногтей и попаданию инфекций в кожу. Поэтому важно защищать руки от агрессивных ингредиентов перчатками, чтобы сохранить их красоту.

Подумайте, как ваши ногти ежедневно подвергаются воздействию химических веществ. Например, средства для мытья посуды. Даже если купить натуральное, оно может содержать компоненты, которые сушат, как уксус или лимон. Использование перчаток — небольшой, но важный шаг на пути к здоровым ногтям.

3. Не грызите ногти

Ногти не будут расти, если их грызть их при каждом удобном случае. Приложите все усилия, чтобы избавиться от этой вредной привычки. Вот несколько хитростей:

Спрячьте ногти под физическим барьером, например заклейте пластырем. Когда что-то скрыто, к этому трудно получить доступ, а когда вы пытаетесь до него добраться, но не можете, этого времени достаточно, чтобы подумать, что не следует этого делать. Еще одна хорошая идея — использовать горькие лаки для ногтей. Если вы начнете грызть их, почувствуете горький привкус, который снизит вероятность того, что вы снова это сделаете.

Практикуйте осознанность: когда возникает побуждение, признайте его и найдите способ избавиться. Например, вы можете пойти на прогулку или заняться чем-то, что не даст вам возможности грызть ногти.

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4. Откажитесь от накладных ногтей

Конечно, это самый легкий способ получить желаемый вид и длину за один сеанс маникюра. Зачем ждать неделями длинные ногти, если их можно сделать за час? И хотя это может быть привлекательным и быстрым решением, это не очень хорошо для здоровья ногтей — так вы ограничиваете шансы на естественный рост в долгосрочной перспективе.

5. Будьте внимательны к выбору лаков

Убедитесь, что используемые лаки содержат кондиционирующие компоненты и не содержат добавок, которые сушат, таких как формальдегид и толуол. Поскольку лаки остаются на ногтях в течение длительного времени, важно, чтобы при этом они не мешали естественному функционированию ногтевой пластины.

6. Откажитесь от агрессивных средств для снятия лака

Если вы хотите, чтобы ваши ногти были крепкими, не используйте средства из 100-процентного ацетона. Попробуйте найти варианты, содержащие увлажняющие компоненты.

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7. Попробуйте натуральный укрепитель

У крепких ногтей больше шансов отрасти, чем у ломких и слабых. Если проблема в том, что ногти всегда ломаются, не достигнув желаемой длины, следует попробовать натуральное средство для укрепления. В традиционных вариантах часто используется формальдегид, но современные содержат такие ингредиенты, как витамины Е и группы В, а также аминокислоты.

8. Побалуйте ногти массажем

Как массаж головы способствует росту волос, так и массаж ногтевого ложа делает то же самое. Он усиливает кровообращение и приток полезных веществ. Разогрейте немного оливкового масла и аккуратно помассируйте ногти и кутикулу в течение пяти минут. Наденьте перчатки и оставьте на ночь. Проводите процедуру 2-3 раза в неделю.

Правильное питание не менее важно для здоровых ногтей

Ногти, как и остальные части тела, нуждаются в сбалансированном питании. Разнообразная, здоровая диета должна включать белок, воду, фрукты, овощи и широкий спектр витаминов и минералов. Например, у людей, которые не получают достаточного количества железа, могут быть ломкие ногти. Добавьте в рацион питания продукты, которые содержат питательные вещества, перечисленные ниже.

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1. Биотин

Биотин — это витамин группы В, который способствует здоровому росту волос и ногтей, укрепляя и предотвращая ломкость. Однако мало доказательств того, что добавки с биотином помогают ногтям расти быстрее.

2. Кальций

Некоторые добавки для ногтей содержат кальций, который также может способствовать здоровому росту ногтей. Исследования показали, что женщины в период менопаузы, страдающие от остеопороза, могут заметить изменения состояния ногтей. Людям, подверженным риску дефицита кальция, следует рассмотреть возможность добавления в свой рацион этого важного минерала. Рекомендуются те добавки, которые содержат витамин D, так как он способствует лучшему усвоению минерала.

3. Белок

Ногти в основном состоят из волокнистого структурного белка, называемого кератином. Именно он отвечает за прочность и упругость. Получение достаточного количества белка с пищей важно для увеличения выработки кератина и, таким образом, создания крепких ногтей, в то время как низкое потребление белка может привести к их ослаблению.

Белок содержится в продуктах животного происхождения, таких как мясо, птица, рыба, яйца и молочные продукты, а также в продуктах растительного происхождения, таких как соя, фасоль, чечевица, орехи, семена и цельные зерна. Суточная доза составляет 0,8 г на 1 кг массы тела человека.