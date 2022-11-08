“Не надо возвращаться!”: навалившего жене под нос пахучий сюрприз Николаева погнали вон из родного дома

Юлия Проскурякова

и Игорь Николаев в браке уже 12 лет. Разница в 22 году между супругами почти не

ощущается — вместе они смотрятся гармонично и счастливо. Подробностями личной

жизни они иногда делятся в социальных сетях.

“Несколько

дней назад мы прилетели в Дубай, и муж преподнес нам с Вероникой букет

роз”, — рассказала жена Игоря Николаева. Пахучий сюрприз по-настоящему

удивил Юлию. По ее мнению, в России срезанные цветы совсем не пахнут, а вот

дубайские розы оказались очень стойкими. У подписчиков она спросила, почему же

так происходит.

Поклонники

поспешили заверить жену Николаева — ароматные цветы в России есть, правда, на

огородах. Многие похвастались своими кустами и пригласили Проскурякову в гости.

Но нашлись и те, кто увидел в сообщении Юлии презрение к родине.

“Надо же! В

Дубае даже розы лучше пахнут! Так оставайтесь там и живите! Не надо в ужасную

страну возвращаться!” — написала особенно задетая особа, погоняя супругов вон из родного дома.

На самом деле, Юлия

Проскурякова и наваливший жене под нос розы Игорь Николаев не спешат уезжать из

страны. Частые поездки заграницу на отдых или по работе — это привычный образ

жизни звездной семьи.