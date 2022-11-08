 

“Не надо возвращаться!”: навалившего жене под нос пахучий сюрприз Николаева погнали вон из родного дома

08.11.2022, 12:45, Разное
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Юлия Проскурякова
и Игорь Николаев в браке уже 12 лет. Разница в 22 году между супругами почти не
ощущается — вместе они смотрятся гармонично и счастливо. Подробностями личной
жизни они иногда делятся в социальных сетях.

“Несколько
дней назад мы прилетели в Дубай, и муж преподнес нам с Вероникой букет
роз”, — рассказала жена Игоря Николаева. Пахучий сюрприз по-настоящему
удивил Юлию. По ее мнению, в России срезанные цветы совсем не пахнут, а вот
дубайские розы оказались очень стойкими. У подписчиков она спросила, почему же
так происходит.

Поклонники
поспешили заверить жену Николаева — ароматные цветы в России есть, правда, на
огородах. Многие похвастались своими кустами и пригласили Проскурякову в гости.
Но нашлись и те, кто увидел в сообщении Юлии презрение к родине.

“Надо же! В
Дубае даже розы лучше пахнут! Так оставайтесь там и живите! Не надо в ужасную
страну возвращаться!” — написала особенно задетая особа, погоняя супругов вон из родного дома.

На самом деле, Юлия
Проскурякова и наваливший жене под нос розы Игорь Николаев не спешат уезжать из
страны. Частые поездки заграницу на отдых или по работе — это привычный образ
жизни звездной семьи.


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