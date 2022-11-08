 

Москвичей в ноябре приглашают на массовые собеседования в крупные компании

08.11.2022, 12:45, Разное
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Подходящие предложения смогут найти люди с разным уровнем образования и квалификацией. У тех, кто не имеет опыта работы, будет возможность начать карьеру в крупной компании, сообщает портал mos.ru.

С 10:00 до 12:00 15 ноября пройдут собеседования в группу компаний Wilstream. У предприятия открыто более 300 вакансий в аутсорсинговый кол-центр. Работа подойдет для людей без опыта.

В тот же день с 14:00 до 15:00 сотрудников будет набирать сеть предприятий быстрого обслуживания “Вкусно – и точка”. Компания предлагает около 1,5 тысячи вакансий. Устроиться могут кандидаты от 16 лет.

Московский пивобезалкогольный комбинат “Очаково” проведет собеседования 23 ноября с 11:00 до 12:30. Предприятие предлагает несколько десятков тысяч вакансий: оператор линии, комплектовщик, мерчандайзер и другие позиции.

29 ноября с 14:00 до 16:00 пройдет отбор в Сбербанк. Крупнейшая финансовая организация страны ищет менеджеров прямых продаж и внешней дистрибуции, консультантов и других специалистов.

30 ноября в центре “Моя работа” состоится День почты России. Работодатель представит вакансии в сфере транспорта и логистики, административные и офисные позиции – всего более 1,1 тысячи рабочих мест.

В октябре в центре занятости “Моя работа” на улице Щепкина прошли открытые отборы для начинающих специалистов. Крупные компании предложили москвичам без опыта работы около трех тысяч вакансий.


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