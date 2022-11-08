Названа причина изменения фамилии Семена Фарады

В Сети рассказали, почему актер Семен Фарада сменил свою фамилию. Как оказалось, на это повлияли съемки в одном из его первых кинофильмов.

Популярнейший советский и российский актер Семен Фарада снялся в нескольких десятках фильмов, а также сыграл немало ролей в театре. Удостоенный звания народного артиста звезда кинематографа и театра даже не имел соответствующего профессионального образования. Однако это не помешало харизматичной и колоритной звезде стать одним из самых востребованных актеров страны. При этом селебрити имел ранее совершенно другую фамилию и взял псевдоним во время съемок в одном из первых своих картин.

Рожденный в еврейской семье Семен Фердман с детства увлекался театром, однако строгие родители считали эту профессию неприемлемой для мальчика. Поэтому после школы будущий артист стал инженером, выступления же в театре стали его увлечением в свободное от работы время. После семи лет совмещения хобби с основной деятельностью в 1972 году он прошел пробы на съемки фильма «Вперед, гвардейцы!». При этом от начинающего киномастера руководство «Таджикфильма» потребовало изменить фамилию. Чтобы псевдоним звучал более благозвучно, Семену Львовичу предложили придумать шараду. Так и появилась «фамилия» Фарада, прославившая ее обладателя на весь Советский Союз.

Спустя некоторое время звезда кино и театра сменил и все свои документы, став Фарадой официально. Стоит отметить, что, по мнению некоторых обозревателей сферы кино, еврейская фамилия могла стать причиной отказа при поступлении выпускника школы в военную академию. В Бауманском институте он был единственным студентом с подобной отметкой в графе о национальности. Первым же опытом работы в телевизионной студии для Семена Фарады, тогда еще Фердмана, стала роль грустного клоуна в детской передаче «АБВГДейка». Настоящая фамилия значилась и в титрах его первой кинороли, в ленте «Каникулы в каменном веке» он воплотил образ туриста.