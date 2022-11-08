Правый популизм победил демократию

Итоги парламентских выборов в Израиле.

Победой праворелигиозного блока во главе с Биньямином Нетаньяху в Израиле завершился четырехлетний политический кризис. За это время в стране прошло пять выборов. Теперь Израиль ждет самая правая и религиозная коалиция в истории.

Во вторник, 1 ноября, израильтяне направились к избирательным участкам, и на протяжении дня израильские СМИ каждые два часа фиксировали рекордную за 23 года явку к данному часу. В итоге она составила 70,6%.

Уже на этапе регистрации политических списков для участия в выборах 15 сентября стало ясно, что у правых явное преимущество — они подошли к этой дате сплоченными и монолитными, тогда как на левоцентристском фланге штормило.

За считаные минуты до закрытия записи арабская националистическая партия БАЛАД, входящая в блок «Объединенный список», поставила ультиматум двум другим партиям, входящим в него, а затем откололась от него. В итоге она участвовала в выборах самостоятельно и ожидаемо не преодолела электоральный барьер. Это повлияло на общее распределение мандатов, дав преимущество правому блоку.

Затем по итогам подсчета голосов выяснилось, что не добирает достаточного числа голосов и не попадает в Кнессет старейшая левая партия МЕРЕЦ, что сделало победу праворелигиозного блока уверенной.

Как устроена израильская политическая система?

Израиль — парламентская республика. Общенациональные выборы определяют состав парламента, Кнессета. По итогам голосования и после консультаций с партиями, преодолевшими электоральный барьер (на этот раз 10 из 40 зарегистрированных), президент страны Ицхак Герцог выдаст мандат на формирование коалиции и правительства политику, у которого, на его взгляд, оптимальные шансы преуспеть на этом поприще.

Результаты голосования указывают, что им станет 73-летний Биньямин Нетаньяху, опытный израильский политик, который уже не раз занимал должность премьер-министра — с 1996 по 1999 год и с 2009-го по 2021-й. Это абсолютный рекорд по продолжительности в израильской политике — 15 лет и три месяца.

Так как в Израиле низкий электоральный барьер — всего 3,25%, что составляет четыре мандата из 120, — то

уже несколько десятилетий ни у одной политической партии не получалось самостоятельно получить большинство мест в парламенте — хотя бы 61. В итоге правительства формируются на базе коалиций из нескольких партий.

В последние годы политические силы в Израиле распределены по нескольким лагерям: праворелигиозный во главе с правоцентристской партией «Ликуд», ее лидер Нетаньяху; условно левоцентристский во главе с лидером партии «Еш атид» Яиром Лапидом, а также третья сила — арабские партии, которые, как правило, не вступают ни в какие коалиции.

Политический кризис возник поздней осенью 2018 года, когда часть правых сил поддержала левоцентристов, отойдя от «Ликуда». Это лишило Нетаньяху возможности сформировать устойчивую правую коалицию, что привело к серии выборов.

Уходящее правительство во главе — сначала с Нафтали Беннетом, а затем с его союзником Яиром Лапидом — опиралось на узкую разношерстную коалицию из левых, центристских, правых и арабско-исламистской партии РААМ. Оно приняло государственный бюджет, которого у страны не было несколько лет из-за кризиса, а также инициировало ряд важных экономических реформ.

Биньямин Нетаньяху активно расшатывал основы этой коалиции, демонизируя ее и не брезгуя откровенным обманом и манипуляциями. Идеологическая неоднородность этой коалиции и твердое желание реванша со стороны Нетаньяху и его союзников привели к тому, что у правительства Беннета–Лапида удалось выдернуть ковер из-под ног, и это привело к внеочередным выборам 1 ноября.

Результаты выборовПартия «Ликуд» набрала 32 мандата,

«Еш атид» — 24.

Третьей по влиянию силой стал религиозно-ортодоксальный блок «Религиозный сионизм», состоящий из трех ультраправых партий.

В итоге блок во главе с Нетаньяху — «Ликуд», «Религиозный сионизм» и еще две ультраортодоксальные партии, ашкеназская и сефардская, — набирает 64 мандата. Его противники получают только 51 мандат. Это разгром.

Накануне выборов Нетаньяху смог успешно предотвратить раскол на своей стороне, когда часть ашкеназского блока «Еврейство Торы» была готова принять повышенное государственное финансирование для своей системы школ при условии включения в учебную программу базовых предметов (инициатива уходящего правительства) — математики и английского. Вторая половина этого блока была категорически против. Нетаньяху пообещал, что отменит это условие, просто выделив бюджеты ультраортодоксальным школам.

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