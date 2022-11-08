Мнение: Два года

Ни Минобороны, ни администрация президента не поддержали идею депутатов и сенаторов вновь увеличить срок службы в армии по призыву до двух лет, сообщили источники «Ведомостей».

Как пояснил один из собеседников, власти посчитали необходимым сделать упор «не на количественной, а на качественной» подготовке военных.

Скорее всего, здесь нужду выдают за добродетель. Сломать просто, отремонтировать или тем более восстановить – гораздо сложнее.

Концепция «призывная армия – это курс молодого бойца для будущих контрактников» нуждается в коротком сроке службы по призыву. За год вполне можно дать первичные навыки военной службы, а для большего эта концепция неприменима.

У подобной схемы есть свои ограничения. В том числе они касаются и срока службы. Нет ни малейшего резона держать в рядах людей, которые в будущем не хотят связывать себя с контрактной армией. Если человек не будет служить после срочной, то он что через год, что через два решение вряд ли поменяет. А через годичную армию можно пропустить больше людей, значит, обеспечить больший ресурс для наемной контрактной армии.

Ни для чего другого призывная армия сегодня не служит. Никто всерьез не собирается «качественно» обучать призывников – призывная армия для другого.

Увеличение срока службы – это смена концепции. А это, ко всему прочему, серьезные инфраструктурные вложения и восстановление того, что было «оптимизировано» при Сердюкове.

«Оптимизацию» же проводили не просто так: система исчерпала свободный ресурс, а потому начала прожирать ресурс развития. Майские указы Путина – они как раз про изъятие ресурса развития. Возвращаться обратно просто по указу или закону невозможно: разрушено и уничтожено очень много, потребуется гигантская работа и очень серьезные ресурсы. Которых нет.

Единственное, что сейчас власти доступно – экстраординарные решения несистемного порядка. Мобилизация, к примеру. Уже понятно, что инфраструктурная недостаточность армии колоссальная: минимум треть мобилизованных просто негде размещать. Поэтому, кстати, примерно треть сразу отправили в войска затыкать дыры потерь безо всякой подготовки – негде готовить. Относительно нормально разместили еще примерно треть, причем на базе тех частей, которые убыли на фронт. Оставшаяся треть за полтора месяца как-то и куда-то размещена, но по сути, готовить ее негде.

Между прочим, это один из аргументов против панических разговоров о том, что под мобилизацию подпадет одномоментно полмиллиона или даже миллион человек – на них у армии, скорее всего, даже палаток нет. Всё «оптимизировано» дочиста.

Без мощных инфраструктурных вливаний мобилизация может проходить только как замена выбывшим: сколько выбыло – столько и забрали с гражданки. Соображения гуманизма здесь ни при чем: некуда их размещать.

Поэтому 80 тысяч сразу бросили на фронт – вчерашняя информация от Путина (80 тысяч в зону СВО, 50 из них – непосредственно в боевые порядки) как раз и подчеркивает, что мобилизация – она не для усиления, а для замены убыли личного состава. Кого-то заменили обычным порядком – контракты ведь все равно заключают, а вот «кассовый разрыв» и заткнули мобилизованными. В каком-то смысле это возможность косвенного подсчета реальных потерь, а не той туфты, которую нам несут из телевизора.

В общем, даже если бы очень хотелось ввести два года (а два года хороши тем, что можно снять ограничения на участие призывников в боевых действиях), но объективных предпосылок для этого нет.

Власть сейчас вынуждена действовать по принципу: если хоть как-то работает, то лучше не трогай, а то точно сломается.

Поэтому, кстати, и перманентная мобилизация – сентябрьско-октябрьская мобилизация была вынужденным мероприятием, так как «кассовый разрыв» был уже слишком велик. Теперь будут забирать по мере числа потерь – не оптовыми партиями, а в мелкую розницу.

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