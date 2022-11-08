 

Новая роль Александра Петрова – начались съемки фильма “Непослушная”

08.11.2022, 12:15, Разное
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Начались съемки эротической мелодрамы “Непослушная”, главные роли в которой исполнят Александр Петров и Анастасия Резник. В съемках фильма также примут участие Ян Цапник, Семен Арзуманов, Владислав Ветров, Анна Чурина и Никита Тарасов. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko и публикует первые кадры со съемочной площадки. После кинопроката картина будет эксклюзивно доступна подписчикам сервиса.

Режиссером и автором сценария станет Дмитрий Суворов, оператором-постановщиком – Павел Капинос, знакомый зрителям по таким проектам, как “Духless 2”, “Хардкор”, “Номинация”, “Беспринципные”, “Последний богатырь: Корень зла” и “Последний богатырь: Посланник тьмы”.

Двадцатилетняя Эля (Ася Резник) — студентка и будущий эколог. Однажды в ее университет приезжает Матвей (Александр Петров), глава строительной компании, чтобы рассказать о плане застройки на месте старинного лесопарка. Эля не стесняясь разносит его проект в пух и прах. Матвей заинтригован самоуверенностью девушки и применяет привычные ему способы воздействия — попросту пытается ее “купить”. Но Эле не нужен спонсор. Тогда Матвей, удивленный ее неприступностью, предлагает Эле пари: семь романтических дней по его правилам. Если после этого девушка все же решит уйти, он откажется от строительства небоскреба в лесопарке. Она соглашается, когда Матвей действительно приостанавливает проектные работы. Эля видит себя кем-то вроде героини фильма “Красотка”, но Матвей оказывается совсем не тем человеком, которого она себе представляла…

Стартовали съемки очень необычной истории, каких, я считаю, в российском кино еще не снимали, – говорит Суворов. – Это своего рода необычное и очень откровенное прочтение “Золушки”. Мы собрали классную команду, которая не боится экспериментировать над новыми решениями. Саша Петров и Ася Резник предстанут в новых, необычных для себя образах. И я рад, что Саша загорелся этой идеей и мы смогли запуститься и начать съемочный процесс.


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