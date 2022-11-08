Крис Эванс назван самым сексуальным мужчиной 2022 года

Несколько часов назад стало известно, что 41-летний “Капитан Америка” Крис Эванс назван самым сексуальным мужчиной этого года по версии People. По этому случаю Эванс снялся на обложку нового номера и дал интервью, в котором прокомментировал свои ощущения после получения статуса самой желанной кинозвезды.

Об этом трудно давать интервью, – признался Эванс. – Это похоже на странную форму хвастовства.

Многие ждали, когда же Капитану Америке присудят этот титул, однако в 2020 году вместо него на обложку попал другой супергерой вселенной Marvel – Майкл Б. Джордан. Возможно, потому, что в том году в сеть были слиты нюдсы Эванса. В 2021-м и вовсе разразился скандал: женская аудитория раскритиковала журнал за выбор Пола Радда. Так что в этот раз редакция даже пошутила, что “в этом году сделали все правильно”.

Актер отметил, что для него такая честь – скорее повод для шуток, чем для гордости.

На самом деле это будет просто очередной повод для издевательств. Я созрел для домогательств.

По словам Криса, его мать Лиза Эванс просто в восторге. Отметим, что уже третий год подряд список самых сексуальных мужчин People возглавляют звезды комиксов. Например, в прошлом году этой чести был удостоен Пол Рад, известный по блокбастеру “Человек-муравей”.

Она гордится всем, что я делаю, но это для нее просто нечто, – добавил Эванс.

Эванс признался, что, несмотря на статус секс-символа, мечтает завести семью. А главное, вполне готов к этому шагу.

Это абсолютно то, чего я хочу. Самый приятный аспект моей карьеры прямо сейчас — это ощущение почвы под ногами. Я чувствую, что у меня есть немного больше свободы, чтобы проводить время вдали от индустрии и по-прежнему искать проекты, которые удовлетворят мой творческий аппетит.

Актер подчеркнул, что в любви ему не везет. По словам Эванса, девушки со школы рвут с ним романтические отношения. Напомним, что у Криса Эванса действительно было несколько неудачных романов, например, с Джессикой Бил, Лили Коллинз, Сандрой Буллок и Эшли Грин, которые закончились расставанием.

Впервые премия “Самый сексуальный мужчина на свете” была вручена в 1985 году — тогда этой чести удостоился Мел Гибсон. После него этот титул в разные годы завоевывали Марк Хармон, Гарри Хэмлин, а также Джон Ф. Кеннеди-младший, который считается самой молодой знаменитостью, возглавившей список (в 1988 году ему было 27 лет). А Шон Коннери, названный самым желанным мужчиной в 1989 году в возрасте 59-ти лет, считается самым старшим обладателем этого титула. Брэд Питт, Джонни Депп, Джордж Клуни и Ричард Гир и вовсе были удостоены этого звания по несколько раз.