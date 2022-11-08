 

Мнение: Ультиматум Зеленского

08.11.2022, 12:11, Разное
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РИА Новости пишет, что президент Украины Владимир Зеленский назвал условия начала переговоров с Россией.

Дословно: «Еще раз: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится. Это абсолютно понятные условия…».
Отсюда

Вряд ли Кремль готов к выполнению этих условий. Поэтому, по большому счету, это не условия начала переговоров. Это больше похоже на ультиматум. Отличие этих условий от ультиматума в том, что нет конкретной даты, когда требования Украины должны быть выполнены. И не названо, чем чревато для России  невыполнения требований Украины.

В общем, похоже, что никаких переговоров не будет. И спецоперация обречена на продолжение. Выходит, что прав пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков? Который в понедельник заявил, что Россия «остается открытой к переговорам с Украиной, но в настоящий момент возможности их продолжать нет, поскольку в Киеве было кодифицировано, то есть обращено в вид закона непродолжение каких-либо переговоров с российской стороной».

Фотография Владимира Зеленского отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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