Сошлись! – Личное мнение
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Слухи о том, что наша Ириночка Шейк во второй раз очаровала Брэдли Купера, гуляют с августа.
Кто-то верит в воссоединение, а кто-то нет.
Фото: Соцсети
Ну и, в конце концов, парочку застукали.
Гуляют в Нью-Йорке. Обнимаются. Видимо, всё-таки планируют снова сойтись и родить ещё одного ребёнка.
Нет, ну а что? Ириночка — вариант проверенный. Показывает нежность, а когда появилась разлучница Гага, Ирка тихо свалила.
Не плакала. Не ныла. Скандалы не устраивала. Опять же поддержка людей в соцсетях удивила Брэдли. Подумал, небось: любят Ирку, хорошая, наверное, баба. Ну и решил, что снова можно с ней замутить.
Как поговаривают, Ириночка хочет, чтобы у дочки появились ещё братик с сестричкой. И я думаю, у неё получится осуществить этот план.
Рады за нашу Ирку?
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Источник: Лена Миро
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