 

Сошлись! – Личное мнение

08.11.2022, 12:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Слухи о том, что наша Ириночка Шейк во второй раз очаровала Брэдли Купера, гуляют с августа.

Кто-то верит в воссоединение, а кто-то нет.


Фото: Соцсети

Ну и, в конце концов, парочку застукали.

Гуляют в Нью-Йорке. Обнимаются. Видимо, всё-таки планируют снова сойтись и родить ещё одного ребёнка.

Нет, ну а что? Ириночка — вариант проверенный. Показывает нежность, а когда появилась разлучница Гага, Ирка тихо свалила.

Не плакала. Не ныла. Скандалы не устраивала. Опять же поддержка людей в соцсетях удивила Брэдли. Подумал, небось: любят Ирку, хорошая, наверное, баба. Ну и решил, что снова можно с ней замутить.

Как поговаривают, Ириночка хочет, чтобы у дочки появились ещё братик с сестричкой. И я думаю, у неё получится осуществить этот план.

Рады за нашу Ирку?

Источник: Лена Миро


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08.22 / Мнение: Кино эпохи НБС

25.02.22 / Брови нужно зачесывать наверх, а губы красить с середины: какими приемами пользуются голливудские визажисты

21.03.22 / Марка Mitsubishi продала один из своих заводов

01.02.22 / Косметолог Жабоева предупредила об опасности царапин на коже рук

20.06.22 / После наводнения туристическим городам, стоящим на въезде в Йеллоустон, предстоит борьба за выживание

16.06.22 / Мнение: О том, кому хуже сейчас

18.10.21 / Стрижка “бабочка” – идеальный вариант для тех, кто хочет укоротить волосы, но боится экспериментировать 

19.07.22 / «Купается в наших деньгах» — Bild о доходах России от экспорта энергоресурсов

03.09.22 / Мнение: Гимн России в школах, меньше бумажной работы для учителей и количество первоклассников

02.12.21 / Похищение истории, приближение памяти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика