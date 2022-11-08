Мнение: Алжир вступает в наш БРИКС

Плюс ещё одна страна в российский экономический блок. Точнее, в блок сильнейших стран, находящихся за пределами западного борделя безумцев. Ещё недавно в БРИКС входили только пять стран, — Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и мы, — но в 2022, после начала горячей фазы прокси-войны, государства планеты выстроились в очередь на вход.

Иран и Аргентина собираются вступить в БРИКС в ближайшее время. Также в официальном списке желающих Индонезия, Мексика, Турция и другие 8 стран, по каждой которых следовало бы делать отдельный пост. Есть и неофициальный список — там ещё несколько государств.

Сейчас вот официальную заявку на вступление в БРИКС подал и Алжир (ссылка). Это самая крупная по площади страна Африки, она в несколько раз больше любой европейской страны. Большую часть Алжира занимают песчаные и каменистые пустыни, зато обитаемая полоса расположена вдоль стратегически важного побережья Средиземного моря. Пару лет назад мы обсуждали с Алжиром размещение российской морской базы, но тогда к соглашению прийти не удалось. Сейчас, полагаю, переговоры возобновятся.

Население Алжира — 44 млн человек, как на Украине до киевского госпереворота в 2014. Хоть Алжир и расположен на африканском континенте, исторически так сложилось, что негров там практически нет. Из взятых наугад шестерых алжирцев пятеро будут арабами, а один оставшийся — бербером. Я прикрепил к посту фото типичного бербера. Это известный футболист, Зинедин Зидан. Зинедин Зидан играл за Францию, и это не случайно — Алжир бывшая колония Франции, получившая свободу только в 1962, при деятельном участии СССР.

Сейчас отношения с Западом у Алжира сложные, причём не только из-за колониальных шрамов. США пытались уничтожить страну в 2010, в ходе своей Арабской весны. Алжир отделался малой кровью — в отличие от соседней Ливии, которую американские мясники превратили в горящие руины, Алжир сумел отбиться от пособников США.

Европа тоже ведёт себя с Алжиром совершенно по-скотски. Прямо сейчас Алжир с Испанией спорят из-за Западной Сахары, которая, согласно позиции Алжира, имеет право на независимость. Испания, в свою очередь, блюдёт европейские традиции: пытается надуть Алжир, перепродавая алжирский газ в Марокко, чтобы помочь марокканцам взять Западную Сахару под свой контроль. Евросоюз, в свою очередь, грозит Алжиру санкциями — потому что Испания «своя», а Алжир — «варвары», которые должны безропотно отдавать свои ресурсы «белым господам».

Со стороны Евросоюза, который и так уже порядком обезгажен из-за Украины, было глупо ссориться с Алжиром, который контролирует 11% нефтегазового импорта в регион. Но вы знаете европейских политиков — они вынуждены чутко прислушиваться к мнению США. Нам это на руку. Действуя единым фронтом с Алжиром, мы можем причинять Евросоюзу достаточную боль, чтобы тот саботировал часть приказов из Вашингтона.

Входит Алжир и в ОПЕК. Нефти Алжир добывает не очень много, около миллиона баррелей в сутки, однако и этот миллион вносит весомый вклад в общее дело. Экономика XXI века зиждется на углеводородах, а большую часть углеводородов контролирует наша сторона.

Россия, в свою очередь, поставляет Алжиру продовольствие и всякие машины с оборудованием. Алжирским динаром Московская биржа пока что не торгует, но я уверен, что это уже в планах — в 2022 году наши биржевики начали добавлять новые валюты в хорошем темпе.

Повторюсь, скорость сборки альтернативных Западу структур впечатляет, в 2022 события пустились вскачь. БРИКС уже сейчас, в формате старых пяти членов, объединяет чуть ли не половину планеты по населению. После утряски бюрократических формальностей в БРИКС войдут ещё 15-20 стран, и тогда западные экономические блоки будут выглядеть по сравнению с нашим объединением просто карликами.