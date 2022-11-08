Honda представила концепт электромобиля e:N2
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Японский автомобильный гигант Honda презентовал новую версию концепта под названием e:N2.
В свою очередь, производитель позиционирует данный прототип в качестве будущего исполнения серийных моделей для китайского рынка. Главное отличие прослеживается в форме головной оптики. Также здесь задействовали светодиодную полосу и видоизмененный капот. Всего планируется произвести целую линейку новых электрических автомобилей e:N Series.
На данный момент разработчики не называют остальных подробностей, однако следует выделить, что будущие электрокары смогут также приятно удивить производительностью и техническими особенностями. Информации о стоимости машин пока не предложено.
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