 

Honda представила концепт электромобиля e:N2

08.11.2022, 11:55, Разное
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Японский автомобильный гигант Honda презентовал новую версию концепта под названием e:N2.

В свою очередь, производитель позиционирует данный прототип в качестве будущего исполнения серийных моделей для китайского рынка. Главное отличие прослеживается в форме головной оптики. Также здесь задействовали светодиодную полосу и видоизмененный капот. Всего планируется произвести целую линейку новых электрических автомобилей e:N Series.

На данный момент разработчики не называют остальных подробностей, однако следует выделить, что будущие электрокары смогут также приятно удивить производительностью и техническими особенностями. Информации о стоимости машин пока не предложено.


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