 

Усилиями КПРФ и индивидуального предпринимателя Луна получила праздничную подсветку в честь 105-летия Октябрьской революции

08.11.2022, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Две ночи подряд, 7 и 8 ноября, большинство жителей планеты смогли наблюдать красную подсветку естественного спутника Земли – Луны.

Она приурочена к 105-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции. Таким необычным образом КПРФ решила поздравить пролетариев всего мира и напомнить об истинной ценности завоеваний рабочих и крестьян.

Компартия заплатила из своего бюджета 103 млн рублей за осуществление этого проекта индивидуальному предпринимателю Арутянцу А.В. Как пояснили в пресс-службе КПРФ, бизнесмен сам обратился к лидеру политической силы Геннадию Зюганову с креативной идеей и даже предложил в честь праздника скидку в 30%. Политбюро КПРФ идея пришлась по душе, и контракт был заключен, однако тонкости технической реализации по условиям контракта разглашению не подлежат.

– Мы надеемся, что наше послание трудящимся всех стран будет принято и понято не только простыми людьми, но и всеми теми, кто засел в правящих кругах империалистических стран. Мы уже разослали сообщения о красной Луне всем ведущим мировым информационным агентствам, и уже видим реакцию, – говорится в партийном пресс-релизе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.04.22 / О дивный уютный мир – Личное мнение

09.12.21 / Почему березу никогда не использовали в строительстве домов, хотя в России ее много

04.04.22 / Музыка нас связала: 10 пар на красной дорожке премии “Грэмми-2022”

17.10.22 / Мнение: Письмо: “Поле черное и делать ничего нельзя”

05.09.22 / Тимоти Шаламе, Сигурни Уивер, Хлоя Севиньи и другие звезды за пределами красной дорожки в Венеции

09.07.22 / СМИ сообщили о крушении частного вертолета в Австралии

01.11.22 / “Вот вам без фильтров!”: 39-летняя Бородина показала истинное лицо

20.10.22 / Первая жена сбежала с сыном в Италию, а вторая родила семерых: как живет актер Горобченко

06.04.21 / Принцесса Евгения и Джек Бруксбенк поделились новым портретом с сыном к Пасхе

21.02.22 / В игротеках Пхеньяна появилась идеологически выверенная редакция GTA Vice City

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика