Усилиями КПРФ и индивидуального предпринимателя Луна получила праздничную подсветку в честь 105-летия Октябрьской революции

Две ночи подряд, 7 и 8 ноября, большинство жителей планеты смогли наблюдать красную подсветку естественного спутника Земли – Луны.

Она приурочена к 105-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции. Таким необычным образом КПРФ решила поздравить пролетариев всего мира и напомнить об истинной ценности завоеваний рабочих и крестьян.

Компартия заплатила из своего бюджета 103 млн рублей за осуществление этого проекта индивидуальному предпринимателю Арутянцу А.В. Как пояснили в пресс-службе КПРФ, бизнесмен сам обратился к лидеру политической силы Геннадию Зюганову с креативной идеей и даже предложил в честь праздника скидку в 30%. Политбюро КПРФ идея пришлась по душе, и контракт был заключен, однако тонкости технической реализации по условиям контракта разглашению не подлежат.

– Мы надеемся, что наше послание трудящимся всех стран будет принято и понято не только простыми людьми, но и всеми теми, кто засел в правящих кругах империалистических стран. Мы уже разослали сообщения о красной Луне всем ведущим мировым информационным агентствам, и уже видим реакцию, – говорится в партийном пресс-релизе.

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