Как выглядеть привлекательно зимой, но при этом не мерзнуть: стильные фишки

Зима является именно тем временем года, когда важно не только чувствовать себя комфортно даже в самую холодную погоду, но и выглядеть стильно и эффектно. Вот несколько секретов, которые помогут каждой моднице утеплиться, но при этом оставаться женственной.

Правильно выбрать верхнюю одежду

Кожа является таким же вневременным материалом, как и деним. Кожаные вещи никогда не выходят из моды, но при этом они ежегодно обновляются.

Можно выбрать как приталенную куртку или плащ, так и модель оверсайз. В любом случае, это выглядит стильно, модно и эффектно. Это отличный зимний элемент базового гардероба.

Отлично будет смотреться облегающая куртка в сочетании с модными брюками и массивными ботинками. В итоге получается просто роскошный и вневременной образ.

Носить ботфорты

Сапоги, доходящие до бедра, являются просто отличным вариантом для зимнего гардероба. В сочетании с облегающими джинсами, шортами, платьями или юбками это выглядит очень сексуально.

Если все это сочетать с более длинным пальто, то это позволит создать удивительно женственный образ. Если все элементы наряда выполнены в черном цвете, то это выглядит элегантно, особенно в сочетании с красной помадой. Это отличный наряд для свидания.

Добавить немного цвета

Зимой совсем не обязательно носить темные и мрачные наряды. Можно добавить в свой образ одежду более ярких и красочных тонов.

Однако это совершенно не значит то, что нужно с головы до ног надевать яркие и разноцветные наряды. Нужно просто добавить акценты в свой образ.

Правильно подобранный головной убор

Зимой совсем не обязательно носить стандартные вязаные шапки. Это не всегда выглядит красиво и стильно.

Чтобы несколько разнообразить свой образ, можно просто надеть на голову кепку. Это позволит поднять свой мрачный и скучный внешний вид на совершенно новый уровень.

Также отличным решением станет элегантная шляпа. В более теплые дни можно носить стильную бейсболку.

Негабаритные вещи

Несмотря на то, что мужчинам нравится на женщинах более облегающая одежда, однако негабаритные вещи также могут быть сексуальными и

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

женственными. Однако при этом важно правильно подобрать наряд.

Например, женщинам с большой грудью не стоит выбирать верхнюю одежду оверсайз, так как в ней они будут выглядеть более объемными. Именно поэтому, верх лучше всего оставить приталенным. При этом можно надеть широкие брюки с завышенной талией.

Носить брючный костюм

Классический брючный костюм можно носить не только лишь в теплое время года, но и зимой. Нужно просто дополнить такой наряд тонкой безрукавкой и жакетом оверсайз. Завершить создаваемый образ помогут массивные белые кроссовки.

Модный зимний образ

Чтобы выглядеть красиво и гламурно, можно надеть шерстяной свитер вместе с шубой или пуховиком и джоггерами.

В качестве обуви хорошим решением станут ботинки на массивной подошве. Дополнить образ можно при помощи объемного шарфа. Это поможет продемонстрировать стиль.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Элегантный наряд

Брючный костюм оверсайз хорошо смотрится вместе с базовой простой рубашкой и клетчатым пальто. Дополнить все это можно при помощи шерстяного шарфа и массивных ботинок на шнуровке.

Теплый и стильный наряд

Чтобы чувствовать себя комфортно, но при этом выглядеть просто невероятно, стоит комбинировать между собой свободные базовые рубашки вместе со свитером оверсайз. Все это отлично сочетается вместе с джинсами прямого покроя.

Многослойный наряд

Такой образ просто отлично подойдет для всех современных модниц зимой. Для этого нужно просто сочетать вязаный свитер оверсайз, джинсы скинни, блейзер и пуховик.

Дополнить создаваемый образ можно при помощи шарфа и высоких сапог.

Еще одним интересным многослойным вариантом наряда станет сочетание тренча, кардигана, свитера с высоким воротом, а также ботинок на тракторной подошве.

Юбка со свитером

Зимой можно оставаться элегантной и женственной. Для этого стоит надеть красивую юбку и объемный базовый свитер.

Такое сочетание вещей можно дополнить теплым пальто свободного покроя и ботинками челси.

Классический блейзер

Жакет зимой можно красиво сочетать вместе с теплым свитером, базовой рубашкой и зауженными брюками. В качестве обуви стоит выбрать ботинки или же ботильоны.

Трикотажные брюки

Такой элемент гардероба можно сочетать вместе с базовыми толстовками, тренчем и кроссовками.

Дополнить все это можно массивными стильными аксессуарами. Такое сочетание точно позволит выглядеть стильно зимой.

Шерстяное пальто

В качестве модной верхней одежды стоит выбрать шерстяное пальто. Это позволит создать современный и стильный образ.

Можно красиво дополнить все это свитером, джинсами или брюками, а также массивными ботинками или высокими сапогами.