Актриса Ребел Уилсон впервые стала матерью

Радостное событие в жизни 42-летней Ребел Уилсон: актриса вышла на связь с подписчиками и объявила о рождении первенца при помощи суррогатной матери. Кроме того, Ребел показала первый портрет и раскрыла пол и имя младенца — на прошлой неделе у нее родилась девочка, которую назвали Ройс Лилиан.

Я даже не могу описать ту любовь, что испытываю к ней. Она — прекрасное чудо, – написала Уилсон. – Я бесконечно благодарна всем, кто принимал в этом участие (вы знаете, о ком я), на это ушли годы… Но особенно хотела поблагодарить мою великолепную суррогатную мать, которая вынашивала малышку и родила ее с такой грацией и заботой.

Отметим, что о пополнении в семье Ребел Уилсон рассказала всего через несколько дней после того, как опровергла слухи о помолвке с возлюбленной Рамоной Агрумой, которые сама же и спровоцировала.

Спасибо за добрые пожелания, но мы не помолвлены, – заявила актриса в социальных сетях.

Впрочем, эти домыслы сыграли звездам на руку и только подогрели интерес к новому общему бизнесу Уилсон и Агрумы — бренду одежды для отдыха.

О романе Ребел Уилсон и дизайнера ювелирных украшений Рамоны Агрумы стало известно в июне, когда Ребел совершила каминг-аут. За год до того звезда “Отпетых мошенниц” рассталась со своим бойфрендом-миллионером, наследником американской пивоварни Budweiser Джейкобом Бушем, семья которого по состоянию на 2016 год занимала 16-е место среди самых богатых семей США с активами в 13,4 миллиарда долларов. Он был старше Ребел на 11 лет.