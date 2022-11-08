Volvo может выпустить новый субкомпактный электрический кроссовер EX30

Известная компания Volvo объявила о планах презентовать новый компактный паркетник с электрическим агрегатом.

Автомобиль построят на улучшенной архитектуре Geely SEA. Появление электрокроссовера состоится после модели Volvo EX90. В свою очередь, первыми смогут приобрести новинку на австралийском рынке , где электрокар появится в продажу в 2023 году. Однако эксперты предполагают, что серийная сборка техники начнется на китайском заводе.

Производитель пока умалчивает технические параметры автомобиля, тогда как основные опции будут анонсированы в ближайшее время. Эксперты предполагают, что электрический кроссовер сможет похвастаться повышенной автономностью и другими особенностями.