 

Жители села в Тамбовской области перешли на советские рубли

08.11.2022, 9:53, Разное
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Жители села Пахотный угол Тамбовской области с 1 сентября полностью отказались от российских рублей при наличных расчётах.

Теперь на территории поселения единственным платёжным средством является советский рубль.

Санкции против России– Огромная инфляция, постоянный рост цен и махинации с курсом заставили нас по-новому взглянуть на товарно-денежные отношения в нашем посёлке. Советский рубль не зависит от либералов в Москве, против него не введены санкции, а главное – это символ стабильности, – заявил глава сельсовета Иван Скворцов.

Решение полностью перейти на советский рубль было принято на
народном сходе, который прошёл 15 августа. Администрация поселения предложила жителям несколько вариантов платёжных средств – сохранить российские рубли, перейти на расчёты в натуральной форме или ввести собственную валюту. Уже в ходе собрания местный агроном предложит вернуться к рублям СССР, которые сохранились с советских времён у большинства жителей.

– Предложение было поддержано абсолютным большинством голосов, причём даже теми, кто родился после распада Союза. Это удивительно, но люди сейчас больше доверяют валюте страны, который 30 лет как не существует, – рассказал один из местных жителей газете «Тамбовский край».

На собрании было принято решение вернуться к советским ценам на товары первой необходимости: теперь батон в селе стоит 20 копеек, литр молока – 32 копейки, килограмм докторской колбасы можно приобрести за 2 рубля 20 копеек. Выплаты местным бюджетникам и пенсионерам также осуществляются в валюте СССР, по курсу 100 российских рублей за 1 советский.

7 ноября, в годовщину Октябрьской революции, состоялся внеочередное собрание жителей Пахотного угла. Были подведены итоги работы местной экономики за 2 месяца – производство выросло на 15%, инфляция составила 0%, кроме того, жители окрестных деревень и хуторов изъявили желание также присоединиться к советской рублёвой зоне.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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