 

“Родители за все платят”: Избалованная дочка Маликова потратила миллионы на недвижимость в Москве

08.11.2022, 9:50, Разное
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Всем известно, что который год звездная наследница занимается производством одежды. Девушка грезила открыть свой бутик в центре столицы – и, наконец-то мечты стали реальностью. Со своими поклонниками дочка Дмитрия Маликова поделилась радостной новостью: на Малой Дмитровке заработал ее собственный магазин!

К слову, “квадраты” в самом сердце Москвы – удовольствие не из дешевых. По словам риэлтора Татьяны Вавиловой, девушка, вполне возможно, потратила на недвижимость миллионы рублей! “Аренда 250 тысяч рублей. Продажа 65 миллионов”, – отметила эксперт. Впрочем, наследницу певца вряд ли сейчас заботят такие детали – слишком уж она рада открытию бутика.

А вот народ в Интернете нашел повод ее задеть: пользователи уверены, что открыть точку девушке помог богатенький папа. “Маленькая избалованная девочка. Что только не сделаешь, когда родители за все платят”, – пишут в комментариях. К слову, недавно сам артист уверял, что дочка все делает сама, а деньгами в бизнесе он ей не помогает.

Да, и по мнению певца, это отличная идея – на фоне ухода многих брендов из России. Впрочем, компании возвращаются: по данным издания “Царьград”, магазин NIKE работает в Москве под новым названием, а по данным телеканала “360”, эксперты прогнозируют возвращение иностранных компаний к весне 2023 года. Надеемся, что дочь Дмитрия Маликова выдержит конкуренцию.


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