 

“Злостный умысел”: Шаляпин стал жертвой махинации с недвижимостью

08.11.2022, 9:50, Разное
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Популярный шоумен
Прохор Шаляпин поделился подробностями судебного разбирательства с соседями по
коммунальной квартире в Москве. В интервью Пятому каналу он рассказал, что в
2020 году купил комнату в трёхкомнатной коммуналке в качестве инвестиции.

В 2021 году Шаляпин
принял решение продать комнату. Он получил согласие одного соседа, а вот вторая
— Лариса Одинцова — отказалась давать нотариальный отказ.

“В этой
ситуации по закону положено отправлять нотариальное уведомление. На основании
этого уведомления, что оно было послано, я продал эту комнату за пять миллионов
рублей”, — рассказывает Прохор Шаляпин.

Теперь же, через
полгода после сделки, Лариса передумала и подала на артиста в суд. Мужчина
уверен — это все ради наживы: “Я увидел это в ее действиях, злостный
умысел, недобропорядочного злоупотребления правом”.

Но не только
Прохор Шаляпин оскандалился среди звездных мужчин. На днях Павел Прилучный
набросился на журналиста телеканала НТВ, сообщает Царьград. Поводом для конфликта стала съемка разборки
актера с таксистом из-за нарушения правил парковки.

В разговоре с ОСН Медиа психолог Инна Тлиашинова заявила, что причинами агрессивного поведения Прилучного
стали травмирующие события из детства. Вполне возможно, что именно детские
воспоминания влияют и на поведения Прохора Шаляпина.


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