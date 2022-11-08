 

На смену «шринкфляции» пришла «скимпфляция» — американские компании начали экономить на ингредиентах

08.11.2022, 9:35, Разное
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Американские потребители начали сталкиваться со «скимпфляцией» — так в США прозвали стратегию некоторых компаний по переходу на более дешёвые ингредиенты в целях экономии, пишет NBC News. Впрочем, по данным канала, временами гражданам удаётся вернуть себе оригинальную рецептуру любимых товаров — для этого нужно лишь достаточно громко негодовать.

Во время следующего похода за продуктами вас может ждать сюрприз: некоторые компании начали менять состав своих продуктов, зачастую меняя ингредиенты на более дешёвые. Называется этот феномен «скимпфляция» (от глагола to skimp — «урезать», «экономить». — ИноТВ), и некоторых посетителей магазинов он огорошивает. 

МУЖЧИНА: Да, как-то нечестно получается. 

ЖЕНЩИНА: Очень сложно стало следить за тем, что конкретно попадает к тебе в тарелку. 

Анонимный опрос, проведённый среди 300 крупных производителей продуктов питания и напитков, показал, что почти две трети из них изменили рецептуру как минимум шести наименований. При этом 90 процентов из них указали в качестве причины подорожание ингредиентов. 

ДАНА МАККОРВИ, основатель сайта Ingredientinspector.org: Часто добавляют воду. Кроме того, мы наблюдаем, по сути, переход на более дешёвые ингредиенты — например, от сахара отказываются в пользу маисовой патоки с высоким содержанием фруктозы. 

ЭДГАР ДВОРСКИ, основатель сайта Consumerworld.org: Вот, взгляните на эти две пачки маргарина Smart Balance. Присмотритесь к передней части упаковки. 


САВАННА СЕЛЛЕРС, корреспондент NBC News: На вид они одинаковые. Вес такой же и там, и там. Ах, да, вижу — очень мелким шрифтом напечатали… 

ЭДГАР ДВОРСКИ: Да, в левом нижнем углу на этой пачке написано, что содержание растительных масел составляет 64 процента, а на этой — что 39 процентов.  

У потребителей после такого остаётся «горечь во рту». Вот какие комментарии некоторые из них оставляют: «Вот как можно убить отличный продукт»; «Новый состав точно не вкуснее»; или просто — «Гадость какая!». 

Фавориты в категории полуфабрикатов для быстрого ужина перед телевизором — курица в сырном соусе Double Chicken Bowl от марки Hungry-Man — тоже претерпели изменения. 

ЭДГАР ДВОРСКИ: На старой упаковке значилось: «39 граммов протеина». На новой говорится, что уже 33 грамма — то есть сократили на 15 процентов. 

Но заметить, что же конкретно изменилось, не всегда просто. 

ЭДГАР ДВОРСКИ: Чего стало меньше — курицы или сыра? 

Компания Conagra, которая владеет брендом HungryMan, на просьбу NBC прокомментировать ситуацию не отозвалась. 

А некоторые компании от отдельных ингредиентов и вовсе отказываются. Так, в 2018 году завтрак Morning O’s производства Whole Foods содержал настоящий миндаль, но теперь его из этого продукта вообще убрали. Представители Whole Foods рассказали NBC, что меняют состав своих продуктов в связи с самыми разными причинами — например, из-за смены поставщика, недоступности каких-то позиций или отзывов клиентов о вкусе и текстуре.  

Информацию о составе продуктов на этикетках внимательно изучают менее 10 процентов потребителей — и эксперты говорят, что пришла пора брать ответственность на себя. 

ДАНА МАККОРВИ: Конечно, можно попытаться выйти на связь с самой компанией и сообщить, что какие-то изменения вас не устраивают — к таким отзывам относятся очень серьёзно. 

Так, например, случилось из-за негодования по поводу спреда Smart Balance: владелец бренда Conagra теперь сменила курс. Представители компании сообщили NBC News: «Мы изменили некоторые продукты линейки Smart Balance для того, чтобы их было легче намазывать. Но мы услышали отзывы потребителей и приняли решение в ближайшие месяцы вернуть оригинальную рецептуру». 

Ведь в бизнесе есть только один рецепт — потребитель должен остаться доволен.

Саванна Селлерс, NBC News, Саммервилл, штат Массачусетс. 

Дата выхода в эфир 06 ноября 2022 года. 

 


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