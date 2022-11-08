Игорные зоны России импортозаместили европейское оборудование

Игорные зоны РФ ищут новых поставщиков оборудования для казино, на замену европейскому приходит азиатское и российское оснащение, сообщил председатель Ассоциации операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий Дмитрий Анфиногенов.

«Игорная зона «Красная Поляна» сменила ряд своих поставщиков. Весь объем электроники в настоящий момент закупается в Азии, хотя раньше этот процесс происходил через европейские компании», – передает ТАСС слова Анфиногенова.

Он уточнил, что также игорная зона заменила европейские игральные карты на азиатские. Униформу для сотрудников «Красная Поляна» закупала в Англии, теперь – в России. Бытовая химия, салфетки, одноразовая посуда до санкций приобреталась у шведской компании Duni, а теперь – строго у отечественных производителей.

«Что касается колес для рулетки, Россия и раньше их производила. Сейчас игорные зоны рассматривают эту альтернативу», – добавил собеседник агентства. Что касается логистики, по словам Анфиногенова, она стала более сложной, из-за чего в том числе произошло повышение цена на импортные компоненты.

«В частности, игорная зона «Янтарная», расположенная в Калининградской области, изучает варианты закупки игровой техники в дружественных странах, поскольку сейчас существуют трудности в проведении транзакций в долларах и евро. А игорная зона «Приморье» говорит об увеличении сроков доставки и собирается использовать свою близость к транспортным хабам в Китае и Южной Корее», – отметил он.

Значительный спад наблюдается в проведении покерных турниров. Это также связано с санкциями: российскую индустрию азартных развлечений покинули крупные мировые покерные компании, такие как Poker Stars, partypoker и другие. Однако, по словам Анфиногенова, это станет поводом для развития отечественной индустрии.

«Долгое время игорные зоны РФ формировали свой рынок покера, который впоследствии перерос в свой российский чемпионат. И к моменту ухода покерных гигантов бренд Чемпионата РФ по покеру уже значительно укрепился. Это говорит о том, что наши собственные продукты в этой индустрии есть, и они будут расти и развиваться», – считает Анфиногенов.

Также в игорные зоны РФ теперь редко приезжают иностранцы: сначала на это повлиял ковид, затем – политическая ситуация. «Отсутствие прямых рейсов международных авиакомпаний существенно уменьшило и ограничило поток иностранных гостей. Раньше беспрерывное авиасообщение с другими странами успешно поддерживало бизнес. Например, успех израильского кейса заключался в успешной взаимовыгодной работе с партнерами. Они были заинтересованы в продаже билетов на свои рейсы и проживании у нас. На этой базе формировались пакетные туры, и люди с удовольствием прилетали. С другими авиакомпаниями подобные туры перестали быть выгодными», – отметил он.

Аналогичная ситуация складывается и в игорной зоне «Приморье», которая была ориентирована в первую очередь на привлечение туристов из Азии. После закрытия границ на фоне ковида туристический поток из Азии прекратился, однако эксперты надеются на его восстановление и дальнейшее развитие бизнеса.

Ранее Афиногенов рассказал, что Ассоциация операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий (АИРИС) объединила операторов игорного бизнеса России: это позволит выстроить диалог с органами власти для создания нормативно-правовой базы, а также создать коммуникацию между партнерами для улучшения качества услуг.

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