Минобороны разъяснило размеры денежных отчислений мобилизованным и их семьям

Минимальный размер денежного довольствия для мобилизованных граждан будет составлять 195 тыс. рублей, рассказал представитель финансового блока Минобороны РФ Сергей Микищенко.

Он отметил в Telegram-канале ведомства, что полученная сумма состоит из ежемесячной социальной выплаты и денежного довольствия военнослужащего, которое в первую очередь зависит от оклада по воинской должности, занимаемой военнослужащим, оклада по воинскому званию и выслуги лет.

Микищенко добавил, что эта мера будет начислена единовременно, выплата будет производиться после заключения контракта о прохождении военной службы.

При этом представитель финансового блока военного ведомства заявил, что основная часть выплат мобилизованным гражданам – 158 тыс. рублей из 195 тыс. рублей – не будет подлежать обложению подоходным налогом в 13%.

В качестве примера он привел данные по выплатам военнослужащего в звании рядового, призванного в рамках частичной мобилизации на должность мотострелка, которому из полагающихся 195 тыс. рублей, а 158 тыс. не будут облагаться налогом, при этом оставшиеся 37 тыс. будут облагаться подоходным налогом в 13%.

По информации ведомства, такое денежное довольствие будет начисляться с 10-го по 20-е число каждого месяца за предыдущий месяц службы.

Микищенко добавил, что выплаты денежного довольствия начнутся в текущем месяце досрочно с 8 ноября.

Он уточнил, что минимальная сумма зависит от воинского звания и занимаемой воинской должности.

«Если военнослужащий, например, сержант или прапорщик, или офицер, у него, безусловно, в зависимости от воинского звания, а также от воинской должности, будь он командиром отделения, взвода или роты, у него, соответственно, эта сумма будет больше», – сказал он.

Микищенко привел пример, что командир взвода будет получать около 225 тыс. рублей, а командир батальона – около 243 тыс. рублей.

Кроме того, представитель Минобороны подчеркнул, что призванные в рамках частичной мобилизации получат дополнительные выплаты за особые условия военной службы. Также при его желании денежное довольствие военнослужащего смогут получать его родственники.

Он также уточнил, что существует возможность оформить дополнительную банковскую карту, привязанную к тому же расчетному счету, который ранее представил военнослужащий. «Но это решение военнослужащий принимает самостоятельно и сам оформляет дополнительную банковскую карту», – заключил Микищенко.

Ранее сообщалось, что Путин собирается лично встретиться с гражданами, чтобы узнать, как обстоит ситуация с выплатами мобилизованным.

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