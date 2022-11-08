В Турции предложили России задействовать складские мощности страны для зерна

Россия может использовать складские мощности Турции в качестве хабов для хранения своего зерна, такое решение было бы выгодным для обеих сторон, сообщил глава турецкой Федерации мукомольной промышленности (TUSAF) Эрен Гюнхан Улусой.

Как сообщил Улусой порталу ekonomi.haber7, Москва хочет сделать из Турции «зерновой центр», поэтому есть планы хранить российское зерно в Турции и оттуда его распространять. Он добавил, что это будет великим решением для Анкары, передает РИА «Новости».

Улусой отметил, что Турция обладает достаточной инфраструктурой для таких задач, имея 8,5 млн тонн лицензированных складских мощностей.

«Кроме того, благодаря тому, что Турция становится центром, цены на грузоперевозки также снизятся. Будет сделан важный шаг как в плане предложения, так и в плане цены», – добавил Улусой.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным было решено поставлять зерно в Африку бесплатно.

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