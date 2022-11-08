 

“Аккуратно, точно, хирургически” – дважды судимый Пригожин отреагировал на новости о “вмешательстве” в выборы США

08.11.2022, 8:20, Разное
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Представители редакции Russia-news попросили бизнесмена Евгения Пригожина прокомментировать ситуацию. Предприниматель отметил, что во время операции русские “будут удалять сразу обе почки и печень”.

“Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень”, – иронично заявил он.

В прошлом году в прокат вышел фильм-пародия Евгения Пригожина “16-й”, в котором подробно описан процесс “вмешательства” России в президентские выборы в США в 2016 году.


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