“Аккуратно, точно, хирургически” – дважды судимый Пригожин отреагировал на новости о “вмешательстве” в выборы США

Представители редакции Russia-news попросили бизнесмена Евгения Пригожина прокомментировать ситуацию. Предприниматель отметил, что во время операции русские “будут удалять сразу обе почки и печень”.

“Аккуратно, точно, хирургически и по-своему, как мы это умеем. Во время наших точечных операций будем удалять сразу обе почки и печень”, – иронично заявил он.

В прошлом году в прокат вышел фильм-пародия Евгения Пригожина “16-й”, в котором подробно описан процесс “вмешательства” России в президентские выборы в США в 2016 году.