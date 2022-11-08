ЕС готовит пакет новых санкций против Ирана

Германия и ряд других стран ЕС выступили с инициативой расширить штрафные меры против Ирана, пишет Der Spiegel. В новый санкционный список войдут больше 30 граждан и организаций из ближневосточного государства. Европейцы обвиняют их в «насильственном подавлении протестов». Также они хотят наказать Тегеран за поддержку специальной военной операции РФ на Украине, рассказывает немецкое издание.



AP

Немецкое правительство собирается расширить санкции против Ирана, пишет Der Spiegel. По информации издания, Германия вместе с другими государствами ЕС предложила новый пакет штрафных мер против тех, кто причастен к «насильственному подавлению протестов» в ближневосточном государстве. В нём содержится больше 30 предложений, которые в основном касаются людей и организаций, работающих в сфере безопасности. Речь идёт о заморозке счетов и запрете на въезд на территорию Евросоюза.

Возможно, министры иностранных дел стран — членов ЕС примут новый пакет на следующем саммите 14 ноября. Штрафные меры будут введены в рамках так называемого санкционного режима ЕС по правам человека. За последние годы в чёрные списки уже попало 550 иранских граждан и организаций. Их обвиняют в нарушении прав человека, распространении оружия массового поражения, связях с террористической деятельностью и участии в сирийской войне. К тому же США приняли жёсткие штрафные меры в экономическом и финансовом секторе из-за попыток Тегерана создать ядерную бомбу.

По информации Spiegel, возможность принятия новых санкций обсуждалась и в пятницу на встрече министров иностранных дел стран— членов G7. Глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок говорила об этом со своими европейскими и трансатлантическими коллегами. За прошедшие недели США и Канада ввели гораздо больше штрафных мер против Ирана. В Берлине же и Брюсселе жалуются на юридические трудности.

В связи с этим в октябре Бербок согласовала национальные меры, напоминает издание. Было решено, что в будущем обладателям служебных и дипломатических паспортов из Ирана визы будут выдаваться только в случае крайней необходимости. Также будут оборваны оставшиеся экономические контакты. Сдержанность европейцев в принятии санкций объясняется также и тем, что они беспокоятся за судьбу своих граждан, находящихся на территории Ирана. Они опасаются незаконных арестов и того, что потом Тегеран будет использовать этих людей в качестве предмета торга в конфликте с Западом.

Также сейчас обсуждается возможность принятия дополнительных санкций против Ирана в связи с тем, что местные власти поддерживают специальную военную операцию РФ на Украине. В конце октября ЕС принял штрафные меры против трёх представителей режима в Тегеране и одного предприятия за поставку Москве дронов-камикадзе. Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также заявил о том, что Иран продаёт РФ и свои баллистические ракеты. Это обстоятельство усилит давление на Запад в вопросе принятия дополнительных санкций против ближневосточного государства, заключает Der Spiegel.