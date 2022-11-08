Мнение: макроновская Франция идёт вниз по «спирали хаоса и упадка»

Франция, которая некогда была одной из самых прекрасных и цивилизованных стран в мире, теперь стремительно движется к упадку, пишет The Daily Telegraph. По мнению обозревателя британского издания, у этого кризиса много причин, но основная из них заключается в том, что французы потеряли доверие к своим лидерам.



AP

С Францией происходит нечто странное: некогда «самая прекрасная, великолепная и цивилизованная страна на планете» ныне на всех парах летит «вниз по спирали упадка», с которой ей, на первый взгляд, уже не сойти, констатирует обозреватель The Daily Telegraph. Как пишет британский журналист, французы и сами об этом прекрасно знают: согласно прошлогоднему соцопросу, 61% французских граждан считает, что их страна действительно идёт к упадку — однако они полагают, что не в силах это остановить.

Настроения во французском обществе царят соответствующие: публика озлоблена, угрюма и, кажется, вот-вот перейдёт к массовым беспорядкам в стиле выступлений «жёлтых жилетов», продолжает автор. «Те, кто осмелится заглянуть за осыпающийся фасад французского государства, обнаружат страну, которая пребывает в кризисе, угрожающем самому её существованию», — пишет он.

По мнению журналиста, у этого кризиса есть несметное множество причин, но в самом его сердце — отчаяние народа, который так долго обманывали, что он просто больше не верит своим лидерам, даже когда они говорят правду. Настрой у французов «почти апокалиптический» — ведь тем, кто раньше отрицал происходящее, теперь приходится мириться с реальностью, которая «плюет на их надежды на будущее», подчёркивает автор.

«Стареющий вундеркинд» Эммануэль Макрон, которому удалось в этом году вырвать победу на выборах у Марин Ле Пен, был буквально через месяц «унижен» — ведь его партия потеряла контроль над Национальным собранием, где теперь хозяйничают ультралевые и ультраправые. В результате он оказался «номинальным президентом», по существу потеряв власть, убеждён британский журналист. В результате ему пришлось перед своими соотечественниками признать то, что они и так все понимают — что их страна «уже больше не гордость европейской цивилизации, а государство, которому неловко в собственной шкуре, которому не под силу сохранить не то что своё созданное революцией наследие всемирного поборника прав человека, но даже собственную идентичность», считает автор.

Большая часть французов пребывает практически в перманентном состоянии паники и гнева из-за никем не контролирующейся миграции, а также сильно отдалившихся от них соотечественников-мусульман, продолжает британский журналист. Как подчёркивает автор, о проблеме нелегальных мигрантов впервые вслух заговорил на прошлой неделе и сам Макрон, который, комментируя потрясшее Францию убийство 12-летней жительницы Парижа Лолы, подчеркнул, что как минимум половина всех преступлений во французской столице совершается иностранцами. Ещё год назад французский лидер резко осудил бы подобные заявления со стороны своих ультраправых соперников, а теперь делает их сам, потому что пребывает в отчаянии, считает обозреватель The Daily Telegraph.



За политической дисфорией Франции стоит экономическая, усугубленная пандемией: французский автопром переживает мощнейший кризис с обрушением спроса; атомная энергетика, в которой годами не обновляли инфраструктуру, так ослабла, что страна впервые за много десятилетий начала импортировать больше электричества, чем экспортирует; а сельское хозяйство всё сильнее отстаёт от конкурентов, перечисляет британский журналист. По мнению автора, всё это связано с тем, что французские правительства, которые много лет усиливали государственный контроль за предпринимательской деятельностью, в итоге выстроили централизованную экономику, которая не успевает приспосабливаться к глобальным трендам. При всём при этом Франция остаётся одним из мировых лидеров по налоговому бремени — но никак не может ни справиться с безработицей среди молодёжи (её уровень составляет 15,6% против 9% в Великобритании), ни обеспечить себе экономический рост (по прогнозам МВФ, он в этом году не превысит 2,5%, тогда как британская экономика вырастет на 3,6%), отмечает обозреватель DT.

Свободный рынок Франции стонет под гнётом централизованного бюрократического аппарата — поэтому в отличие от Великобритании и США, в стране на смену старым отраслям, переживающим упадок, не возникают новые. Но урезать налоги и ослабить забюрократизованность бизнеса, чтобы привлечь инвесторов, Франция не стала: вместо этого она стала подражать самым неприятным англосаксонским тенденциям. В академических и политических кругах страны уже давно идут такие же войны из-за «пробудизма», как в Америке. Между тем, хотя эта «тоталитарная» идеология угрожает всем, для Франции она особенно опасна, потому что она всё это уже проходила — ведь ей пришлось пережить студенческие протесты конца 60-х, в результате которых в интеллигенции воцарились гуру, поправшие моральные основы истории, общества и интеллектуальной жизни страны, рассуждает автор. А между тем, общий упадок затронул и французскую науку: университеты Франции больше не фигурируют в рейтингах лучших вузов мира, подчёркивает он.

Внутренний упадок сопровождает упадок геополитический: макроновская Франция так и не поддержала толком Украину в борьбе против России, потеряла влияние на собственной вотчине в северной Африке, а также была вынуждена вывести войска из своей бывшей колонии Мали, где теперь распространяет своё влияние РФ — а тем временем, даже Германия, с которой Париж после брексита стал как никогда прежде сближаться, начала резко отталкивать своего партнёра из-за всё более серьёзного расхождения интересов, пишет обозреватель The Daily Telegraph.

«При Макроне французы перевернули декартовское Cogito, ergo sum с ног на голову, — подытоживает автор. — Теперь этот принцип должен звучать: «Я больше не думаю, и следовательно, не существую».

