В полиции Техаса сообщили о нападении мужчины на американского сенатора Теда Круза посредством броска пивной банки
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Мужчина бросил пивную банку в американского сенатора-республиканца Теда Круза во время публичного мероприятия в городе Хьюстон штата Техас, сообщили в местной полиции.
В пресс-службе полиции сообщили, что во время публичного мероприятия в городе Хьюстон штата Техас мужчина 33 лет бросил в сенатора США Теда Круза пивную банку, которая ударила сенатора в грудь и область шеи, передает РИА «Новости».
Департамент полиции Хьюстона арестовал подозреваемого в нападении. Помощь врачей сенатору не потребовалась.
Напомним, американский сенатор-республиканец Тед Круз является одним из самых больших радетелей за Украину в Конгрессе США.
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