 

В полиции Техаса сообщили о нападении мужчины на американского сенатора Теда Круза посредством броска пивной банки

08.11.2022, 7:57, Новости дня
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Мужчина бросил пивную банку в американского сенатора-республиканца Теда Круза во время публичного мероприятия в городе Хьюстон штата Техас, сообщили в местной полиции.

В пресс-службе полиции сообщили, что во время публичного мероприятия в городе Хьюстон штата Техас мужчина 33 лет бросил в сенатора США Теда Круза пивную банку, которая ударила сенатора в грудь и область шеи, передает РИА «Новости».

Департамент полиции Хьюстона арестовал подозреваемого в нападении. Помощь врачей сенатору не потребовалась.

Напомним, американский сенатор-республиканец Тед Круз является одним из самых больших радетелей за Украину в Конгрессе США.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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