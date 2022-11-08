В полиции Техаса сообщили о нападении мужчины на американского сенатора Теда Круза посредством броска пивной банки

Мужчина бросил пивную банку в американского сенатора-республиканца Теда Круза во время публичного мероприятия в городе Хьюстон штата Техас, сообщили в местной полиции.

В пресс-службе полиции сообщили, что во время публичного мероприятия в городе Хьюстон штата Техас мужчина 33 лет бросил в сенатора США Теда Круза пивную банку, которая ударила сенатора в грудь и область шеи, передает РИА «Новости».

Департамент полиции Хьюстона арестовал подозреваемого в нападении. Помощь врачей сенатору не потребовалась.

Напомним, американский сенатор-республиканец Тед Круз является одним из самых больших радетелей за Украину в Конгрессе США.

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