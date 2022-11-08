 

Специалисты рембазы в Запорожский области рассказали о ремонте техники

08.11.2022, 7:57, Новости дня
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Военнослужащие Южного военного округа из ремонтного подразделения вместе с представителями оборонных заводов без выходных выполняют работу по восстановлению боевой техники в полевых условиях на Запорожском направлении.

Полевая рембаза развернута в поле на безопасном расстоянии от линии боевого соприкосновения, что позволяет починить и восстановить боевую технику и оперативно ввести ее в бой, передает РИА «Новости».

Первичную дефектовку техники помогают провести специалисты оборонных предприятий, хорошо знающие особенности своей продукции. Например, за танки Т-72 различных модификаций отвечают инженеры «Уралвагонзавода», за БМП-3 – техники из Кургана, где производится эта машина, за Т-80 уже берутся работники сибирского «Омсктрансмаша».

Если технику можно восстановить в поле, то запчасти поступают прямо на полевую рембазу. При этом там же проходят обучение мобилизованные.

«Незначительные поломки мы не считаем проблемные – экипаж залез, два-три человека, скинули радиатор, и машина едет дальше… То есть экипаж участвует в ремонтных работах тоже. У меня уже люди набрались много опыта в ходе СВО, иногда помогаем вспомнить навыки и мобилизованным экипажам, которые могли что-то подзабыть. Так что можно сказать, что мы занимаемся и обучением», – рассказал командир ремонтного подразделения.

Ранее «Уралвагонзавод» отправил в войска партию глубоко модернизированных танков Т-90М «Прорыв», а также партию бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М вместе с рисунками и письмами детей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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