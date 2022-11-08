Мировые цены на нефть снизились на сохранении коронавирусных ограничений в Китае

Мировые цены на нефть во вторник начали снижение, так как пропали надежды инвесторов на ослабление ограничений по COVID в Китае.

Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.41 снижается на 0,29%, достигая 97,64 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,36%, до 91,46 доллара, передает РИА «Новости».

Оптимизм инвесторов по поводу снятия ограничений по COVID в Китае ослаб, так как на выходных власти заявили о продления политики «нулевого ковида».

Однако, по словам управляющего директора брокерской компании Vanir Global Markets Pte в Сингапуре Джеймса Уистлера, которые приводит Bloomberg, фундаментальные факторы все еще указывают на возможное ралли. К ним эксперт отнес сокращение добычи ОПЕК+ и надвигающиеся санкции по отношению к нефти из России.

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