 

Мировые цены на нефть снизились на сохранении коронавирусных ограничений в Китае

08.11.2022, 7:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мировые цены на нефть во вторник начали снижение, так как пропали надежды инвесторов на ослабление ограничений по COVID в Китае.

Цена январских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.41 снижается на 0,29%, достигая 97,64 доллара за баррель, а декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,36%, до 91,46 доллара, передает РИА «Новости».

Оптимизм инвесторов по поводу снятия ограничений по COVID в Китае ослаб, так как на выходных власти заявили о продления политики «нулевого ковида».

Однако, по словам управляющего директора брокерской компании Vanir Global Markets Pte в Сингапуре Джеймса Уистлера, которые приводит Bloomberg, фундаментальные факторы все еще указывают на возможное ралли. К ним эксперт отнес сокращение добычи ОПЕК+ и надвигающиеся санкции по отношению к нефти из России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04.22 / В РФ начали разработку вакцины для профилактики ротавирусной инфекции у детей

16.04.21 / ЛБ – Украинская ассоциация футбола дисквалифицировала футболистов, которые играли в командах Донбасса

06.08.21 / Канделаки попросила МОК помочь устроить интервью с трансгендером-штангисткой

11.07.21 / В УЕФА назвали «невероятным достижением» проведенные матчи Евро-2020 в Петербурге

11.05.22 / Мнение: Антироссийские санкции лишили Европу «золотой жилы»

27.08.20 / В Совфеде назвали новые санкции США «прикрытием» проигрыша в разработке вакцины

02.07.20 / В России завершился первый виртуальный кинофестиваль

02.07.20 / Россия, Иран и Турция обсудили ситуацию в Сирии

11.02.21 / Ouest-France – из-за изменения климата Сибирь может стать главной житницей мира

11.10.20 / Двум оппозиционерам изменили меру пресечения после встречи с Лукашенко в СИЗО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика