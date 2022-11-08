«В аду их ждёт котёл с температурой на полтора градуса горячее» – Папа Римский пригрозил экоактивистам страшными муками за вандализм

Папа Римский Франциск на воскресной проповеди в соборе Святого Петра раскритиковал атаки экоактивистов на произведения искусства по всему миру.

Глава католической церкви призвал молодых людей одуматься, а в случае неповиновения предрёк им попадание в ад.

– В детстве меня учили, что господь создал всех людей равными. Но в последнее время, глядя на нынешнюю молодежь, мне кажется, что многие из них были ниспосланы на землю самим Сатаной! Эти маленькие дьяволята врываются в храмы искусства и устраивают там свои экотеррористические оргии. А их богомерзкая скверна про глобальное потепление отравляет умы благочестивых христиан! — заявил понтифик. — Если этот сатанинский шабаш не прекратится сию же секунду, я каждый день буду молиться за то, чтобы эти мерзавцы оказались после смерти в аду. Там им будет приготовлен особый котёл с температурой на полтора градуса выше.

В заключении своей речи папа Франциск напомнил, что никогда не поздно искупить грехи. Теперь это можно сделать через интернет, совершив небольшое пожертвование на развитие католической Церкви на личном сайте Папы Римского.

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