 

«В аду их ждёт котёл с температурой на полтора градуса горячее» – Папа Римский пригрозил экоактивистам страшными муками за вандализм

08.11.2022, 7:33, Разное
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Папа Римский Франциск на воскресной проповеди в соборе Святого Петра раскритиковал атаки экоактивистов на произведения искусства по всему миру.

Глава католической церкви призвал молодых людей одуматься, а в случае неповиновения предрёк им попадание в ад.

– В детстве меня учили, что господь создал всех людей равными. Но в последнее время, глядя на нынешнюю молодежь, мне кажется, что многие из них были ниспосланы на землю самим Сатаной! Эти маленькие дьяволята врываются в храмы искусства и устраивают там свои экотеррористические оргии. А их богомерзкая скверна про глобальное потепление отравляет умы благочестивых христиан! — заявил понтифик. — Если этот сатанинский шабаш не прекратится сию же секунду, я каждый день буду молиться за то, чтобы эти мерзавцы оказались после смерти в аду. Там им будет приготовлен особый котёл с температурой на полтора градуса выше.

В заключении своей речи папа Франциск напомнил, что никогда не поздно искупить грехи. Теперь это можно сделать через интернет, совершив небольшое пожертвование на развитие католической Церкви на личном сайте Папы Римского.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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