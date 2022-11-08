 

Умер один из первых знатоков телеигры «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов

08.11.2022, 7:25, Новости дня
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Умер один из первых знатоков телеигры «Что? Где? Когда?» Сергей Ершов, говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Как сообщается, смерть Сергея Ершова наступила 4 ноября после тяжелой и продолжительной болезни, передает РИА «Новости».

Ершов впервые появился в телеигре 24 декабря 1977 года и стал одним из популярных знатоков поколения 70-х годов. В 2001 году он принял участие в игре XXI века, а в 2010-м сыграл в сборной разных поколений знатоков.

Ершов считался одним из самых ярких участников телеигры. Он много лет приходил в клуб и общался с молодым поколением знатоков. Кроме того, Ершов тренировал команду в Обнинске.

Напомним, в сентябре 2018 года звезда «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров сообщил в социальных сетях о том, что больше не появится в передаче и будет искать новую «игрушку».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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