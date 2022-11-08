Автомобильное движение по Крымскому мосту во вторник приостановлено для проведения технологических работ

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08.11.2022, 7:25, Новости дня
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Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено с 4.00 до 16.00 вторника в связи с проведением технологических работ, сообщили в оперативном штабе Кубани.

В оперативном штабе Кубани сообщили, что в связи с проведением технологических работ во вторник движение автомобилей по Крымскому мосту в период с 4.00 до 16.00 будет приостановлено. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рекомендовало водителям на это время воздержаться от поездок, передает РИА «Новости».

Накануне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что первый готовый пролет автодорожной части Крымского моста направлен к месту монтажа.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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