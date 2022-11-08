 

Рубль на открытии торгов Мосбиржи во вторник не изменился к доллару, подешевел к евро и укрепился к юаню

08.11.2022, 7:25, Новости дня
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи во вторник не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, курс евро к рублю вырос на 7,5 копеек, а курс юаня к рублю снизился на 4,4 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи во вторник не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 61 рубль. Курс евро вырос на 7,5 копеек и составил 60,99 рубля. В свою очередь курс юаня к рублю снизился на 4,4 копейки и составил 8,373 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль на открытии торгов укрепился к доллару и к евро.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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