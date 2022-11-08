 

“Волочкова не справилась”: 46-летнюю изрезанную балерину спасали до последнего

08.11.2022, 6:50, Разное
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Много лет звездная блондинка радовала публику если не шпагатами и страстными романами, так по крайней мере модными нарядами. Однако пути Господни неисповедимы, и в какой-то момент неординарный имидж звезды дал трещину. Анастасия Волочкова показалась публике в совершенно пугающем виде.

Балерина вышла на подиум в нескромном платье, больше похожем на купальник из бахромы. С эстетической точки зрения 46-летняя дама продемонстрировала себя изрезанной, ведь была одета не в галантный наряд, а вульгарные обрывки тряпок.

Дизайнеры всех мастей годами давали балерине советы на тему гардероба. Они до последнего спасали звезду от стилевых ошибок, но Анастасия Волочкова все-таки сдалась. Причем случилось это при всем честном народе в рамках Недели моды Вячеслава Зайцева. Россияне признались: на тело балерины больно смотреть!

Эксперт по Стилю Юлия Казакова в беседе с “Дни.ру” прокомментировала ошибку знаменитости. По ее словам, балерина не учла несколько факторов.

“Бахрома давно уже в тренде, такие бренды как Versace и Balmain показывали этот тренд еще в нулевых, но так, чтобы это смотрелось не вульгарно. Тренд тяжелый, и здесь важна правильная подача с которой Волочкова не справилась или же дизайнер”, — пожурила Анастасию наша собеседница.


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