Экс-постпред США при НАТО – европейцы правы, критикуя торговую и внешнюю политику США

Обеспокоенность европейских союзников направлением внешней и торговой политики США не лишена оснований, считает бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер. Как пишет экс-дипломат в статье для Politico, европейцев раздражает, что в борьбе с Китаем и глобальным потеплением администрация Байдена прибегает к протекционистским мерам. Кроме того, партнёры США опасаются, что победа республиканцев на промежуточных выборах положит конец американской помощи Киеву.

В Европе растёт обеспокоенность торговой и внешней политикой США, и она не лишена оснований, пишет в статье для Politico бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер. Общаясь с европейскими чиновниками, экс-дипломат выделил две основные темы для беспокойства: новые протекционистские меры, принимаемые американскими властями в попытке снизить зависимость от Китая и противостоять изменению климата, а также риск прекращения поддержки Украины в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в США.

На взгляд автора статьи, несмотря на все заявления, администрация президента Джо Байдена после прихода к власти сделала недостаточно для восстановления чувства равновесия в своих экономических отношениях с союзниками в Европе и Азии. Между тем, недавние действия США указывают на возврат к одностороннему подходу и протекционизму, характерным для предыдущей администрации бывшего президента Дональда Трампа.

Многие в Европе изначально приветствовали возобновление приверженности США борьбе с изменением климата, однако теперь обеспокоены тем, что эта борьба приводит страну к протекционизму. К примеру, принятый недавно закон «О сокращении инфляции», направленный, среди прочего, на продвижение экологически чистой энергетики, даёт преимущества исключительно американским компаниям, производящим электромобили.

В борьбе с китайской экспансией политика США также противопоставляет американские компании компаниям Европы и Азии, вместо того чтобы сообща бороться с общим конкурентом, отмечает эксперт.

Однако, несмотря на трения в вопросах торговли и Китая, европейские чиновники единодушны в своих похвалах Байдену в связи с политикой в отношении Украины, пишет автор статьи. «Усилия по вооружению и поддержке Киева, укреплению НАТО, введению санкций и изоляции РФ увенчались успехом благодаря тесным консультациям и непоколебимому американскому руководству — однако растёт беспокойство, что это тоже может продлиться недолго», — замечает Даалдер.

Многие задаются вопросом о судьбе финансовой помощи Киеву в случае, если контроль над конгрессом перейдёт к республиканцам. Есть опасения, что размеры поддержки существенно снизятся. Тем не менее, как напоминает автор, многие видные республиканцы голосовали за продолжение военной помощи Украине. Кроме того, за поддержку Киеву высказывается большинство американцев, хотя республиканцы всё чаще считают, что США делают для этой страны слишком много.

Наконец, если промежуточные результаты действительно поставят под сомнение будущую поддержку, у администрации Байдена и Демократической партии ещё будет возможность протолкнуть крупный пакет военной и финансовой помощи на закрытой сессии, которая последует за выборами, перед заседанием нового конгресса в начале следующего года, напоминает специалист.

«В целом, вызовы, с которыми мы сейчас сталкиваемся — будь то Россия, Китай или изменение климата, — могут быть решены только в случае, если США будут сотрудничать со своими союзниками и партнёрами в Европе и Азии», — считает экс-дипломат. По его мнению, время лозунга «Америка прежде всего» прошло. «Теперь пришло время собраться вместе», — заключает автор.