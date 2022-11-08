Россиянка Кудерметова и бельгийка Мертенс в паре победили Крейчикову и Синякову из Чехии в финале Итогового турнира WTA

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс победили представительниц Чехии Барбору Крейчикову и Катерину Синякову в финале Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде в американском Форт-Уэрте в штате Техас.

Кудерметова и Мертенс выиграли финал со счетом 6:2, 4:6, 11:9, передает ТАСС.

В Итоговом турнире WTA принимали участие восемь пар, которые набрали наибольшее число рейтинговых очков за сезон. Пары были разделены на две группы, в полуфинал соревнований вышли спортсменки, занявшие первые два места в своем квартете. На групповом этапе Кудерметова и Мертенс обыграли украинку Людмилу Киченок и представительницу Латвии Елену Остапенко (3:6, 6:1, 10:6), бразильянку Беатрис Хаддад Майю и Анну Данилину из Казахстана (6:4, 6:3), Габриэлу Дамбровски из Канады и мексиканку Джулиану Олмос (7:6 (7:5), 6:3). В полуфинале гражданка России и бельгийка победили американку Дезире Кравчик и Деми Схюрс из Нидерландов (6:1, 6:1).

Крейчиковой и Синяковой по 26 лет, они являются победительницами Итогового турнира WTA 2021 года в парном разряде. В 2022-м теннисистки смогли собрать так называемый карьерный Золотой шлем – на счету чешских спортсменок есть победы на всех четырех турнирах Большого шлема (Открытых чемпионатах Австралии (2022), Франции (2018, 2021), США (2022) и Уимблдоне (2018, 2022), а также золото Олимпийских игр в Токио. Ранее в истории женского тенниса такое достижение покорилось только американкам Серене и Винус Уильямс (собрали в 2001 году).

Кудерметовой 25 лет, в парном рейтинге WTA она занимает пятую строчку, является победительницей трех турниров под эгидой организации в парном разряде. Из россиянок Итоговый турнир WTA в парном разряде ранее выигрывали Анна Курникова (1999, 2000 – со швейцаркой Мартиной Хингис), Елена Дементьева (2002 – с Жаннет Гусаровой из Словакии), Екатерина Макарова и Елена Веснина (победили в 2016 году). Надежда Петрова выигрывала турнир дважды – в 2004 году с американкой Меган Шонесси и в 2012-м вместе с россиянкой Марией Кириленко. 26-летняя Мертенс занимает девятое место в парном рейтинге WTA, на ее счету два титула под эгидой организации.

Итоговый турнир WTA завершится 8 ноября финальным матчем в одиночном разряде, где встретятся Арина Соболенко из Белоруссии и француженка Каролин Гарсия.

Напомним, в июле первая ракетка РФ Дарья Касаткина не исключила смены спортивного гражданства из-за санкций в отношении российских спортсменов.

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