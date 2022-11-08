 

Жена прокомментировала драку Маковецкого с Максаковой на борту самолета

08.11.2022, 5:30, Разное
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В Сети появилась информация о том, что российский актер Сергей Маковецкий якобы устроил пьяную драку с Людмилой Максаковой на борту самолета. Супруга Маковецкого Елена прокомментировала новость.

В беседе с Пятым каналом жена Маковецкого удивилась тому, о чем судачат в СМИ и фан-пабликах. По ее словам, никакого скандала между артистами не было. Более того, Маковецкий и Максакова якобы прекрасно ладят.

“У них прекрасные отношения. Это бред какой-то. Бред”, – выпалила Елена Маковецкая.

Ранее российский журналист, актер и блогер Станислав Садальский рассказал в своем телеграмм-канале о скандале и драке на борту самолета между Маковецким и Максаковой. По его словам, Маковецкий якобы выпил лишнего и подрался с 82-летней Людмилой Максаковой. Актриса якобы пыталась приструнить буйного попутчика, но это лишь раззадорило его.

“В самолете, летящем на гастроли в Новосибирск, ненавидящие друг друга народные артисты снова сцепились в рукопашной схватке”, – отметил Садальский.

Также блогер заверил, что Маковецкий якобы оказался на грани увольнения из театра Вахтангова после инцидента. Однако официально об этом не сообщается.


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