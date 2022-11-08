 

Мнение: Правительство или государство?

08.11.2022, 4:25, Разное
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Вот – на отличном канале в Телеграме, который ведут два питерских экономиста, по теме, о которой я тоже не раз писал (но не всегда удается строго придерживаться).

«Правительство» или «государство»?
Меня часто спрашивают, – почему в своих текстах я практически никогда (говоря об управлении экономикой РФ) не употребляю слово «государство», а пишу «правительство», «начальство», «власть»?
Объясню.
Дело в том, что решения об управлении экономикой – откуда и у кого взять денег, куда и кому дать денег, принимает не абстрактное «государство», а конкретные люди. Правда, они все время прикрываются словом «государство», но это не имеет никакого значения, потому что с точки зрения и экономической теории и здравого смысла и даже словаря русского языка никакой «государственной собственности» не может быть. Всё, что «не частная собственность» – то принадлежит всему народу, и должно использоваться в его интересах (например, недра – это общенародная собственность, а какая-нибудь «госнефть» или «госгаз» – всего лишь эксплуатанты этих недр, которые платят налоги и прибыль от их работы поступает в бюджет, для использования в «общенародных интересах».)

Другое дело, что начальники рады наклеить вывеску «государство» на все, до чего их руки дотянутся и прикрываться ей, но это не меняет сути дела.
Да, по привычке мы говорим «государственный заказ», «государственная закупка», но это просто словесная магия, сила привычки – правильнее, конечно же, говорить «правительственный заказ» или «закупка в общенародных интересах», но мы так не привыкли.

Кстати, если вы почитаете учебник экономической теории на английском языке, вы увидите, что везде, где в русском переводе напишут «государство», в английском оригинале будет написано government, правительство. Почему? – потому, что economics, экономическая теория – это наука о решениях, принимаемых людьми в условиях ограниченности ресурсов.
Вот правительство, состоящее из людей, и принимает такие решения в отношении ресурсов, находящихся в их управлении.
А вот в чьих интересах людьми в правительстве принимаются именно такие решения – это уже совсем другая история” (тг-канал Деньги и Песец).

Источник: Размышления вольного социолога


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