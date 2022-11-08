Какую шегги-пикси сделать, чтобы не отставать от моды: 10 актуальных вариантов стрижки

Шегги-пикси – это короткая стрижка с текстурированными слоями и челкой. Она служит для утяжеления волос, обеспечивая им движение и красивую форму. Эта прическа подчеркивает естественную текстуру вашей шевелюры. В статье мы приведем 10 актуальных вариантов пикси-шегги.

Волнистая пикси-шегги

Пикси-шегги с волнистыми прядями подходит для шевелюры любого типа. Если вы хотите получить больше текстуры, попросите парикмахера использовать бритву или технику точечного среза.

С розовато-лиловым окрашиванием

Шегги-пикси с острыми краями подойдет любительницам строгого стиля. Она сделает тонкие волосы более пышными. Уложите верхнюю часть плавно, чтобы придать стрижке более современный вид.

Чтобы получить розоватое окрашивание, нанесите лиловый цвет на корни, а на остальную часть шевелюры добавьте светлые блики.

Пушистая стрижка с лохматыми слоями

Если вам нравится оригинальный и уникальный образ, то попробуйте пушистую шегги-пикси. Лохматые слои мгновенно создают пышный объем и богатую текстуру. Чтобы подчеркнуть их, используйте для укладки спрей с морской солью.

Стрижка микси с длинной челкой

Микси представляет собой модернизированный вариант стрижки “волчица”. Она является комбинацией двух причесок – маллет и пикси.

Эта стрижка отличается удлиненными прядями сзади и короткими волосами по бокам. Длинная челка-шторка придаст вашему образу больше индивидуальности.

Стрижка “волчица” в персиковом цвете

Стрижка “волчица” в сочетании с персиковым окрашиванием выглядит немного дерзко. Она омолаживает облик. Для создания такой прически выбирайте опытного парикмахера.

Чтобы при укладке получить небольшую растрепанность, нанесите на слои стрижки текстурирующий спрей.

Мягкая мини-шегги на тонких волосах

Если у вас тонкие волосы, попробуйте мягкий вариант стрижки, который называется “мини-шегги”. Она отличается короткими прядями на макушки и удлиненными – спереди и на затылке. Во время укладки вытягивайте волосы немного вперед, чтобы придать шевелюре больше объема.

Шуллет-пикси с сильно текстурированными слоями

Шуллет-пикси – это комбинация прически шегги с маллет и пикси. Сильно текстурированные слои идеально подходят для средних и густых волос. Такая стрижка не требует особого ухода. Шевелюру можно укладывать как во влажном, так и в сухом виде, используя текстурирующий спрей.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Короткая стрижка, выполненная бритвой

Короткая стрижка, выполненная бритвой, выглядит очень модно и современно. Она добавляет больше объема тонким или редким волосам. При укладке разделяйте слои с помощью пасты или воска.

Удлиненная стрижка для светлых прямых волос

Женщинам с прямыми волосами подойдет удлиненный вариант шегги-пикси с текстурированными слоями на макушке. Такая прическа выглядит более объемной на светлых волосах.

Если вы осветляете волосы, то попросите парикмахера растушевать темные корни, чтобы вам реже приходилось обновлять окрашивание.

Многослойная стрижка для квадратного лица

Для женщин с квадратной формой лица подойдет многослойная стрижка шегги-пикси. Слои по бокам помогут визуально сгладить и вытянуть скулы.

Заключение

Как и другие слоистые стрижки, шегги-пикси быстро отрастает. Используйте такие техники укладки прядей, чтобы вам реже приходилось посещать парикмахерскую.