Продажи жилья в Новой Москве выросли на 31%

В третьем квартале в новостройках Новой Москвы было совершено 4,7 тыс. сделок. За три месяца продажи выросли почти на треть, но за год – снизились на 23%. При этом застройщики отдельных проектов отчитались о квартальном росте продаж на 50-60%.

Средняя цена “квадрата” к октябрю составила 228 тыс. рублей. Самой доступной новостройкой стал проект “Цветочные поляны” с показателем 172 тыс. рублей за кв. м.

Самой популярной новостройкой третьего квартала стал проект “Бунинские луга” от группы “ПИК”, на который пришлось почти 12% от всех сделок. Каждый месяц здесь совершалось около 182 сделок. Средняя цена “квадрата” в новостройке – 263 тыс. рублей.

Каждая десятая квартира была куплена в микрорайоне “Скандинавия” от группы «А101». Ежемесячно здесь приобреталось в среднем по 159 лотов. Средняя стоимость «квадрата» – 259 тыс. рублей.

Еще одна новостройка от данного девелопера – квартал “Прокшино” – заняла третье место по объему продаж. Средняя скорость реализации квартир здесь составляет 142 лота в месяц. Средняя цена кв. м – 269 тыс. рублей.